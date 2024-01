Moderne Väter im Zwiespalt: "Was will denn ein gestandener Mann in der Vater-Kind-Kur?"

Leipzig - Die Väter von heute wollen alles anders machen als ihre eigenen Eltern. Doch auch die neue Generation an Papas hat mit vielen Erwartungen und Herausforderung zu kämpfen. Reporter Daniel Tautz von "MDR Investigativ" hat unter anderem eine Gruppe Väter in einer Vater-Kind-Kur begleitet.

Reporter Daniel Tautz und sein Team begleiteten eine Gruppe Männer auf Vater-Kind-Kur. © MDR/Denny Ebeling

Einige der Väter teilen ihre Geschichte mit Reporter Daniel Tautz. "Ich wurde von der Kindesmutter verlassen, als unser Kind ein Jahr alt war. Ich hab mir viele Fragen gestellt, wie es weitergehen soll, wie man über die Runden kommen soll", berichtet Reha-Teilnehmer Bodo Sachs.

Sein Entschluss, an der Vater-Kind-Kur teilzunehmen, wurde misstrauisch beäugt. "Das ist auch ein bisschen verpönt. Das wird ins Negative gezogen, was will denn ein gestandener Mann in der Kur? Das ist einfach die Gesellschaft, wir müssen alle ein bisschen umdenken", so der Alleinerziehende.

Warum nach wie vor nicht mal die Hälfte der Väter von heute Elternzeit nimmt und welche Ansätze es gibt, um Elternschaft wirklich gleichberechtigt gestalten zu können, seht Ihr im ganzen Beitrag in der ARD-Mediathek und auf dem YouTube-Kanal "MDR Investigativ" und am Mittwoch, 17. Januar, um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen.