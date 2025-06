Musik, Theater, Comedy: Hier könnt ihr diesen Sommer unter freiem Himmel was erleben

Am Schladitzer See könnt ihr in diesem Sommer erneut klassischer Musik lauschen. (Archivfoto) © EHL Media

Am Schladitzer See findet auch in diesem Jahr die Konzertreihe "Sommerklassik am See" auf der Bühne des Biedermeierstrandes statt. Los gehts am 20. Juni mit "Sonne, Mond & Sterne", vorgetragen durch die sächsische Bläserphilharmonie.

Am 21. Juni 2025 um 19:30 Uhr folgt mit Carl Orffs "Carmina Burana" eines der weltweit beliebtesten Chorwerke.

Der Abschluss des Wochenendes ist dem Familienpublikum gewidmet: Am 22. Juni um 15:30 Uhr entsteht in "Das Orchesterhaus" gemeinsam mit dem Publikum ein ganzes Orchesterhaus – musikalisch erklärt und szenisch erzählt von Toni Tonart (dargestellt von Schauspieler Robert Günschmann) und der Sächsischen Bläserphilharmonie.

Weitere Infos findet Ihr unter: www.saechsische-blaeserphilharmonie.de und biedermeierstrand.de.