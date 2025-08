Eurhythmics in Leipzig: Dave Stewart und Vanessa Amorosi rocken die Parkbühne

Mit dem Song "Sweet Dreams" erlangte das britische Pop-Duo Eurythmics weltweiten Erfolg. In Leipzig trat zumindest ein Mitglied auf der Parkbühne auf.

Von Nico Schimmelpfennig, Lisa Marie Peisker Leipzig - Mit ihrem Song "Sweet Dreams (Are Made of This)" erlangte das britische Pop-Duo Annie Lennox (70) und Dave Stewart (72) mit seiner Band Eurythmics weltweiten Erfolg. In Leipzig trat zumindest ein Mitglied am Freitagabend auf der Parkbühne auf.



Alles in Kürze Dave Stewart tritt in Leipzig auf.

Vanessa Amorosi unterstützt ihn bei dem Konzert.

Das Duo spielt Eurythmics-Hits vor 1500 Zuschauern.

Die Fans sind von der Performance begeistert.

Eine Zugabe bleibt den Zuschauern leider verwehrt.

Dave Stewart (72) ist aktuell mit Vanessa Amorosi (43) auf Tour. Zusammen lassen sie die Eurythmics-Hits wieder aufleben. © Nico Schimmelpfennig Trotz der Trennung des Duos müssen die Fans glücklicherweise nicht ganz auf Live-Auftritte verzichten. Nachdem Dave zusammen mit Vanessa Amorosi (43) 2023 die "Helene Fischer Show" rockte, gehen die beiden nun sogar zusammen auf Tour. Gemeinsam standen sie Freitagabend auf der Leipziger Parkbühne vor rund 1500 Zuschauern. Vor den Toren dürften es allerdings noch ein paar mehr Menschen gewesen sein, die sich zu einem großen Picknick im Park zusammengefunden und der Musik gelauscht haben. Zugegeben, trotz fehlender Originalbesetzung schmetterten Amorosi und Stewart von "Here Comes The Rain Again" bis "There Must Be An Angel" einen Eurythmics-Hit nach dem anderen raus. Kein Wunder also, dass die Zuschauer voll auf ihre Kosten gekommen sind. "Einfach genial" und "Wow, was für eine Stimme" waren dabei nur einige der beeindruckten Zwischenrufe.

Vanessa Amorosi bewies eine richtige Stimmgewalt. © Nico Schimmelpfennig