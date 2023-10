Nach 24-Stunden-Marsch: So viele Spenden sammelte Jörg Färber für Leipziger Kinderhospiz

Leipzig - Knapp eine Woche, nachdem TV-Koch und Feuerwehrmann Jörg Färber (48) zu seinem 24-Stunden-Spendenlauf rund um den Cospudener See aufgebrochen war , konnte er nun die gesammelte Geldsumme an das Kinderhospiz Bärenherz übergeben.

Am Montag übergab Jörg Färber die Spendensumme an Bärenherz-Geschäftsführerin Ulrike Herkner. © Christian Grube

Wie Färber mitteilte, waren insgesamt 7697,72 Euro während seinem Lauf zusammengekommen, die er am Montag an Bärenherz-Geschäftsführerin Ulrike Herkner überreichte.

"Wir sind dankbar für so viel Hilfsbereitschaft und dass diese verrückte Idee echt gezündet hat", freute sich Herkner.

Am vergangenen Wochenende war Färber zu einem 24 Stunden langen Marsch in Runden um den Cospudener See aufgebrochen und hatte dabei Spenden gesammelt. Immer wieder war er von Unterstützern begleitet worden, die erste und letzte Runde war auch Bärenherz-Botschafter Hendrik Duryn (55, "Der Lehrer) mit von der Partie.