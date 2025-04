Neueröffnung in Leipzigs Innenstadt: Mit dieser coolen Aktion lockt der Store

Leipzig - Wer am Mittwoch durch die Leipziger Innenstadt läuft, sollte seine Augen offen halten. Denn der neue GUESS-Store hat am Morgen seine Türen geöffnet und beschenkt seine ersten Kunden.

Neueröffnung: Ein GUESS-Store ist in die Grimmaische Straße eingezogen. © TAG24

Die Designermarke hat sich in der Grimmaischen Straße direkt zwischen Swarovski und Lacoste breitgemacht.

Auf zwei Etagen bekommt Ihr von Kleidung über Taschen bis hin zu Sonnenbrillen alles, was das Designerherz begehrt. Und auch die Männer dürften hier fündig werden.

Das Besondere am Eröffnungstag: Der Store hat überall in der Stadt sogenannte Coins verteilt. Wer einen findet, darf sich im Geschäft for free sein eigenes Goodie abholen.

Die Aktion kommt an und so sind am Vormittag schon die ersten Tütchen über die Ladentheke gegangen.

Doch auch die anderen werden am Mittwoch mit zehn Prozent Vergünstigung auf alles beschenkt.