Nostalgischer Lift: Paternoster im Neuen Rathaus in Leipzig bekommt Frische-Kur

Zusätzlich soll die Sicherheit der Nutzer des Aufzugs erhöht werden, indem Sprechstellen, Notruftaster und Lichtschranken ergänzt werden. So sollen Unfälle, wie der tragische Todesfall eines Mannes in einem Paternoster in Berlin-Schöneberg im Mai dieses Jahres , verhindert werden.

Der Paternoster im Neuen Rathaus besteht seit 1936, im Jahr 1986 gab es bereits umfassende Erneuerungsmaßnahmen. Trotzdem haben die Jahre und Runden ihre Spuren hinterlassen, weswegen es immer wieder zu Störungen im Betrieb des Aufzugs kam.

In Deutschland sind noch rund 200 Stück der nostalgischen Aufzüge in Betrieb, unter anderem in München, Berlin und im Chemnitzer Rathaus. Vorrangig wurden die Lifte in Verwaltungsgebäuden eingesetzt, weswegen sie den Spitznamen "Beamtenbagger" tragen.

Der aus dem Lateinischen stammende Begriff bedeutet "Vater unser", weil die an einem Band rotierenden Fahrkörbe an den Rosenkranz, eine christliche Gebetskette, erinnern.