Orchideen, Trödel und Brettspiele: Das sind Eure Samstagstipps in Leipzig

Leipzig - Noch einmal blinzeln und dann war es das auch schon wieder mit dem Februar: Wie Ihr den letzten Samstag im zweiten Monat des Jahres in Leipzig genießen könnt, lest Ihr in unseren Tipps.

Dölitz - Tradition am letzten Wochenende im Monat: der Agra-Antikmarkt. Auch an diesem Samstag lockt das beliebte Flohmarkt-Event wieder Trödler, Sammler und Bummler zum agra Messepark in die Bornaische Straße 210. Bei freiem Eintritt können Besucher auf dem großen Außenareal und in den zwei Hallen von 7 bis 15 Uhr auf Schatzsuche nach Möbeln, Antiquitäten und Co. gehen. Übrigens: Ob Fassbrause, Bier oder Handbrot - Büdchen mit allerhand Leckereien stehen wie üblich bereit.