Spur der Verwüstung: Sächsischer Kleingarten-Sheriff außer sich - "Solche Drecksauen!"

Leipzig - Schock für Michael Baumann (61): In seiner Gartenanlage im Leipziger Südosten haben sich Randalierer ausgetobt und immense Schäden an fast zwei Dutzend Parzellen hinterlassen. Der Kleingartensheriff ist außer sich vor Wut.

Und schimpft weiter: "Mich kotzt sowas an, mich kotzt das einfach an!"

Schon auf dem Weg in sein Refugium kriegt er sich vor Wut kaum ein, berichtet einer Frau am Telefon, die sich bereits über die kaputten Zäune wunderte: "Wir haben heute Nacht einen Riesen-Anschlag auf die Anlage gehabt."

In seinem neuesten Instagram-Video vom Freitagnachmittag sieht man den ersten Vorsitzenden der "Gartenfreunde Südost e. V." fassungslos in der Anlage stehen, um die er sich sonst so vorbildlich kümmert.

Schimpfend begutachtet der Leipziger Kleingartensheriff die Schäden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/kleingartensheriff

Auch die Polizei war vor Ort, wie in einer Aufnahme zu sehen ist. TAG24 hat bei der Behörde nachgefragt, was passiert ist. Einer Sprecherin zufolge seien die Beamten gegen 9.30 Uhr am Freitagmorgen informiert worden.

An insgesamt 19 Parzellen sei randaliert, ganze Zäune zerstört worden. Auch der Weihnachtsbaum des Gartenvereins blieb nicht verschont, der Schmuck sei demoliert und teilweise geklaut worden.

Baumann rätselt, wie "solche Drecksauen" bloß auf die Idee kommen, solch eine Tat zu begehen. "Dumm, krank, Suff, Alkohol, Drogen, ich weiß es nicht, Frust", mutmaßt der Kleingartensheriff aufgebracht über das Motiv der Täter. "Dummheit, einfach nur Dummheit", ergänzt er.



Die Übeltäter gehören seiner Meinung nach "alle ins Bergwerk", so verachtenswert sei die Tat. "Guck dir mal die Arbeit an, was du wieder für Arbeit hier hast", schimpft er weiter.

Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro, hieß es. Baumann habe Anzeige erstattet, es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.