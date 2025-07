Robbie Williams macht trauriges Geständnis in Leipzig: "Meine Mutter weiß nicht mehr, wer ich bin"

Leipzig - Er ist gekommen, der Tag, auf den Tausende von Fans sehnsüchtig gewartet haben. In Gelsenkirchen und Hannover hat er schon vorgelegt, am Mittwoch zeigte Robbie Williams (51) auch endlich in der Leipziger Red Bull Arena, was er draufhat. Neben viel Witz und an manchen Stellen etwas zu kurz gekommenem Gesang war es vor allem ein Statement, was seine Zuschauer berührte.

Umzingelt von Mikrofonen, im weißen Raumanzug betritt Robbie Williams (51) am Mittwoch die Bühne der Leipziger Red Bull Arena. © Silvio Bürger

Für den großen Auftritt hat sich Robbie Williams etwas ganz Abgespacedes einfallen lassen.

Im silbernen Raumanzug performt der Sänger "Rocket" und wird im Anschluss auf seinem "Raumschiff" (einer goldenen Doppeltreppe) in die Luft gehoben.

Von dort schwebt er kopfüber wieder nach unten, wo die Tänzerinnen schon darauf warten, ihm die Weltraumkluft vom Leib zu reißen. Zum Vorschein kommt ein roter Jogginganzug mit ordentlich Glitzer.

Welch fulminanter erster Auftritt, finden auch seine Fans, die ihn mit tosendem Applaus empfangen.

Was die nächsten zwei Stunden folgt, ist eine Mischung seiner größten Hits, wie "Let Me Entertain You" und "Love My Life", Coversongs, unter anderem von Frank Sinatra ("New York, New York") und Liedern aus seiner "Take That"-Zeit ("Relight My Fire").

Zwischen kurzen Plauschen mit dem Publikum und vielen witzigen Anekdoten wird es plötzlich sehr emotional für den 51-Jährigen.

"Meine Mutter hat Demenz und sie weiß nicht mehr, wer ich bin", erzählt er, wie fortgeschritten die Krankheit bereits ist.