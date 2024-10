Rührender Abschied im Tierheim Leipzig: Patin bekommt Asche von Hund Thyson

Patin Maria hat Thysons Urne überreicht bekommen. © Bildmontage: Instagram/Tierheim Leipzig

Wie das Tierheim auf Instagram berichtete, war Maria trotz einiger nicht ganz einfacher Verhaltensweisen zur Patin des Rüden geworden.

"So viel Lebensqualität konnte ihm durch seine Patin ermöglicht werden. Während vieler Ausflüge konnte Thyson seinen Tierheimalltag vergessen und auch an Weihnachten gab es immer ein extra Päckchen für ihn."

"Sie haben sich zusammen weiterentwickelt mit und voneinander gelernt", so das Tierheim in einem Instagram-Post, der Thyson und seine Patin auf den Spaziergängen in der Natur und am Wasser zeigt.



Zwar versuche die Einrichtung stets, den Tieren den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, dabei sei es jedoch schwer, allen Bewohnern gerecht zu werden, weswegen Paten eine wichtige Bereicherung für das Tierheim darstellen.