Sächsischer Teenager (16) wartete Jahre auf Spenderorgan: Der lange Weg zur neuen Niere

Leipzig - Organtransplantationen sind noch immer selten. Auch deshalb, weil es nicht genügend Spender gibt. Besonders selten aber sind Eingriffe bei Kindern: Nierentransplantationen etwa werden in Sachsen nur am Uniklinikum Leipzig durchgeführt. Einer der Patienten dort ist Cedric Krause (16). Ihm wurde bereits zum zweiten Mal eine neue Niere eingesetzt - mit Erfolg!

Cedrics Vater Thomas Krause (49) ist selbst Arzt. Er begleitet seinen Jungen oft zu den Nachsorge-Terminen. © Ralf Seegers

Blut- und Urinwerte verschlechterten sich. Cedric kam um die Prozedur der Dialyse, also der regelmäßigen Blutwäsche, nicht mehr herum. Die Familie entschied sich für eine Dialyse-Form, die man daheim durchführen kann. Über einen Katheter im Bauchfell reinigte die Maschine jede Nacht das Blut des Heranwachsenden, während der schlief. Fehlzeiten in der Schule wurden so vermieden.

Und doch war klar: Eine Dauerlösung ist das nicht. Cedric brauchte ein zweites Mal eine neue Niere. Mit zehn Jahren rutschte er wieder auf die Warteliste für ein neues Organ. Bis zum Pfingstfest 2022.

Natürlich erinnert sich Cedric noch genau. "Wir sind damals zum Kurzurlaub an die Müritz gefahren." Knapp vier Stunden dauerte die Fahrt. Am See angekommen, hatte sich die Familie ein Abendbrot gegönnt und wollte gerade "zur Disco runter", als Cedrics behandelnde Ärztin aus dem Uniklinikum, Dr. Katalin Dittrich (55), auf dem Handy anrief.

Die Krauses sahen die Nummer im Display, waren zunächst alarmiert. Waren etwa die Laborwerte wieder schlechter geworden? Dann die Überraschung: Ein neues Spenderorgan für Cedric war da. Endlich! Statt der Erholung am Wasser winkte nun die Hoffnung auf ein neues, unbeschwertes Leben.

Unverzüglich und wie elektrisiert traten Cedric und sein Vater die Heimfahrt an.