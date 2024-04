"Stadtbibliothek der Zukunft": Markkleeberg lässt mitgestalten

Bis zum 15. Mai kann anonym und kostenlos an der Umfrage teilgenommen werden, bevor sie schließlich am 30. Mai im Rahmen eines Workshops im Weißen Haus des agra-Parks ausgewertet wird.

In den zwei großen Themenbereichen "Die Stadtbibliothek heute" und "Bibliothek der Zukunft" gilt es insgesamt 14 Fragen zu beantworten, die unter anderem über das Nutzungsverhalten, das Erreichen der Bibliothek und wünschenswerte Angebote Auskunft geben.

Ziel der Umfrage sei es, die Wünsche der Einwohner, Gäste und Interessenten mit in die Konzeptentwicklung eines möglichen Neubaus einfließen zu lassen, so die Stadt.

Solltet Ihr auch bei der Auswertung am 30. Mai dabei sein wollen, könnt Ihr Euch per Mail an stadtbibliothek@markleeberg.de vorab anmelden.