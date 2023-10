Star-Aufgebot beim Leipziger Opernball: "Pipi Langstrumpf" und Barbara Becker feiern zu den Hits von ABBA

Der 28. Leipziger Opernball steht mit seinem Motto "Hej Sverige, välkommen" ganz im Zeichen des skandinavischen Landes, das mehrfach den ESC gewann.

Von Katrin Koch

Leipzig - Schweden schmecken, hören, fühlen, sehen - und tanzen! Der 28. Leipziger Opernball steht mit seinem Motto "Hej Sverige, välkommen" ganz im Zeichen des skandinavischen Landes, das mehrfach den ESC gewann. Wer Schweden hört, dem klingen sofort die Hits von ABBA in den Ohren - auch den rund 2000 Gästen des rauschenden Balls.

Sie war DER Star-Gast des Abends: "Pippi Langstrump"-Schauspielerin Inger Nilsson (64, Mitte) war für den Opernball extra aus Schweden angereist. Auf dem Parkett zeigte sie sich zusammen mit Barbara Becker (62) und Mareille Höppner (46). © Emily Mittmann Dutzende Promis ließen sich die Montagnacht voller Glanz und Glamour nicht entgehen - zum bereits siebenten Mal von Kim Fisher (54) moderiert. Schon 17 Uhr öffnete die Oper für die ersten Gäste ihre Türen. Eine halbe Stunde vor Ballbeginn (19 Uhr) drängelten sich die meisten Promis auf dem Roten Teppich, sorgten für Blitzlichtgewitter bei den Fotografen.

Allen voran ein echter Schweden-Import: Inger Nilsson (64), berühmt geworden und von Millionen Kindern geliebt als "Pippi Langstrumpf". Leipzig Kultur & Leute Nach 24-Stunden-Marsch: So viele Spenden sammelte Jörg Färber für Leipziger Kinderhospiz "Ich habe Pippi geliebt und bin mit ihren Kinderbüchern aufgewachsen. Mein Sohn hat sie auch gelesen", verrät "Brisant"-Moderatorin Mareile Höppner (46), in einem Traum aus weißer Spitze. Schauspielerin Mariella Ahrens (54) setzte beim Kleid auf ein leuchtendes Blau und die Kunst von Designerin Erika Süß. Während ihr Kleid Premiere feierte, entschieden sich viele Ladys auf eine nachhaltige Zweitnutzung. Barbara Becker (56) verriet: "Ich habe mein Kleid second hand gekauft." Sharon Battiste (31) wurde im eigenen Kleiderschrank fündig. Sie wagte sich als einzige Frau in einem nur knielangen Kleid zum Ball: "Eigentlich war es für die Bachelorette gedacht."

Opernball in Leipzig: Diese Stars waren am häufigsten dabei

Sorgten beide in knalligem Rot für Hingucker: Sharon Battiste (31, links) und Franziska Knuppe (48). © Montage: Tobias Koch Barbara Wussow (62) schwebte in einer fliederfarbenen Galarobe vom TV-"Traumschiff" über den roten Teppich. Kamilla Senjo (48) leuchtete in Türkis. Ihr Spitzenkleid suchte sie sich vor Jahren bei "Zwischen Tüll und Tränen"-Profi Uwe Herrmann in Dresden aus. Drunter - wie gewohnt - schicke Sneaker in Weiß-Gold. Auf hohe Hacken und im roten Traumkleid lief Model Franziska Knuppe (48) über den Roten Teppich: "Das Kleid hat Irene Luft 2017 für mich entworfen, für die Bambi-Verleihung. Es steckt aber einfach zu viel Arbeit drin, um es nur einmal zu tragen." Leipzig Kultur & Leute Sexismus-Vortrag, City-Run und Club-Geburtstag: Das erlebt Ihr am Samstag in Leipzig! Hunderte Blüten wurden per Hand auf den Tüll genäht. Auch unter den Ballgästen entdeckt: Jessica Wahls (46) von den "No Angels", Ex-Eislaufstar Katharina Witt, Schauspielerin Alexandra Kamp (56), die "IaF"-Stars Bernhard Bettermann (58), Alexa-Maria Surholt (55) und Andrea Kathrin Loewig (57) sowie "Promi Big Brother"-Siegerin Janine Pink (36). Hardy Krüger Jr. (55) und Natascha Ochsenknecht (59) sind regelmäßig beim Ball. Den Rekord aber hält vermutlich das Schauspieler-Paar Cheryl Shepard (57) und Nikolaus Okonkwo (60): "Wir waren schon 15 Mal beim Leipziger Opernball", rechnet Cheryl nach. Vor Ort auch viele TV-Ermittler: "Tatort Stuttgart"-Kommissar und Porsche-Botschafter Richy Müller (68) und seine Kollegen von der "Soko Leipzig" Johannes Hendrik Langer (38), Melanie Marschke (53) und Amy Mußul (32). Langer vergnügt: "Da ich mit zwei Frauen hier bin, werde gar nicht zum Sitzen kommen, sondern nur tanzen."

Opernball: Porsche serviert Elektro-Taycan in besonderer Farbe

Sie dürfen auf dem Opernball nicht fehlen: Cheryl Shepard (57) zusammen mit ihrem Ehemann Nikolaus Okonkwo (60) ebenso wie Natascha Ochsenknecht (59) und Kamilla Senjo (48). © Montage: Tobias Koch Dafür gibts für alle genügend Gelegenheiten: Neben dem Festsaal locken sechs Bühnen im Flanierbereich mit Musik. Als Mitternachtsact präsentiert "Stars in Concert" die erfolgreiche Show "Thank you for the music – die ABBA-Story". Auch wenn das Quartett selbst seit langem nicht mehr auf der Bühne steht - die Partyzeit der 70er Jahre lebt mit Dominique Lacasa (47, Tochter von DDR-Schlagerstar Frank Schöbel), Rachel Hiew (49), Jarek Jeziorowski und Jules Dodd als Anni-Frid, Agnetha, Benny und Björn wieder auf. Rund zwei Millionen Zuschauer haben die Show in über 2000 Aufführungen schon erlebt.

Auch kein Unbekannter: der Leipziger Star-DJ Rockstroh (49) legt in der "O.group"-Lounge auf. Mit seinem deutschsprachigen Dancepop schafft es der Musiker auf internationale Bühnen und in deutsche TV-Shows, er produzierte u.a. für Helene Fischer, Ben Zucker, Kerstin Ott und Lou Bega. Kulinarisch werden die knapp 900 Sitzplatzgäste vom Dresdner Gourmetkoch Gerd Kastenmeier (54) und seinem 32-köpfigen Küchenteam sowie 122 Servicekräften versorgt. Serviert werden u.a. mit Knäckebrot gefüllter Ochsenschwanz, Edelbutt und Apfeltartelette. Im Flanierbereich sorgt Saxonia Catering für schwedisch inspirierte Gaumenfreuden wie Köttbullar, Sommersuppe und Prinzessinnen-Torte.

Unter dem Motto "Hej Sverige, välkommen" feierten die Ballgäste in diesem Jahr unter anderem zu den Hits von ABBA. © Tobias Koch