Hier kommt Ihr in Sachsen kostenlos ins Museum

Leipzig - Während die Hauptstadt Berlin den Eintritt in die Staatlichen Museen gerade erst um zwei Euro verteuerte, hat die Messestadt Leipzig zum Jahresstart alle Eintrittsgelder für die ständigen Ausstellungen in ihren Museen gestrichen! Egal ob Stadtgeschichte, Natur-, Völkerkunde oder Kunst - für jeden Geschmack ist ein Museum dabei. Doch auch in Dresden und Chemnitz kommt man - manchmal - kostenlos ins Museum. Wann, wo und was Euch in den Ausstellungen alles erwartet - lest mal!

Mitten im Zentrum gegenüber vom Gewandhaus können Besucher Geschichte erleben. Die Dauerausstellung informiert über das geteilte Deutschland und die Zeit nach der Wiedervereinigung. An Video- und Tonstationen kann man in die historische Atmosphäre der Heldenstadt Leipzig eintauchen.

"War is over" heißt die historische Dauerausstellung heute (Führungen auf Anfrage).

Das Museum ist eine Erinnerungsstätte an die Leipziger Befreiung vom Nationalsozialismus im Jahr 1945. Hier schoss der US-amerikanische Kriegsfotograf Robert Capa am 18. April 1945 sein weltberühmtes Foto "Der letzte Tote des Krieges", das den Tod des Soldaten Raymond J. Bowman dokumentiert.

Das Museum hat eine über einhundertjährige Tradition als Archiv der Biodiversität. Hier treffen Fauna, Flora, Geologie und Archäologie zusammen. In der 800 Quadratmeter großen Dauerausstellung stechen Dioramen mit Pflanzen und Tieren in ihren natürlichen Lebensräumen hervor. Aber auch ausgestorbene Tiere können als Präparate bestaunt werden.

Im Stadtteil Gohlis findet sich die Ausstellung "Friedrich Schiller in Leipzig und Gohlis 1785" an einem Originalschauplatz aus Schillers jungem Leben.

Im Industriemuseum Chemnitz gibt es immer wieder Sonderausstellungen. © Uwe Meinhold

"Frei ab drei" heißt es in Dresden. An jedem Sonntag von 15 bis 18 Uhr ist der Eintritt in jeweils ein Museum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden frei: am 1. Sonntag im Monat die Porzellansammlung, am 2. Sonntag das Museum für Sächsische Volkskunst, am 3. Sonntag das Albertinum (Offenes Atelier für Groß und Klein), am 4. Sonntag der Mathematisch-Physikalische Salon im Zwinger.

In Chemnitz können alle Besucher jeden ersten Freitag im Monat kostenfrei ins Museum. Mit dabei sind alle Museen der Kunstsammlungen Chemnitz (Kunstsammlungen am Theaterplatz, Museum Gunzenhauser, Schloßbergmuseum, Henry van de Velde Museum in der Villa Esche und Burg Rabenstein), das Museum für Naturkunde, die Neue Sächsische Galerie und das Industriemuseum.

Darüber hinaus erhalten Studierende der TU Chemnitz für ihren Besuch der städtischen Museen mit Vorlage des Studentenausweises kostenfreien Eintritt.