Teurer Spaß: "Warming Stripes" auf der Sachsenbrücke müssen erneuert werden

Am Donnerstag waren drei Mitarbeiter einer Fahrbahnmarkierung-Firma aus Dessau-Roßlau damit beschäftigt, neue "Warming Stripes" auf der Sachsenbrücke anzubringen.

"Nach wie vor sind die Warming Stripes im öffentlichen Raum ein sehr wirksames Mittel, um über die fortschreitende Erderhitzung aufzuklären. Die Erderhitzung ist eine Gefahr für alle Menschen weltweit, in vielen Regionen der Welt deutlich mehr, aber nicht zuletzt auch für alle hier in Leipzig", so die Mission des Klimabündnisses.