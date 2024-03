Tour-Auftakt: Dieser "American Pie"-Star kommt für ein Konzert nach Leipzig

Leipzig - "American Pie" hat Anfang der 2000er einen tiefen Fußabdruck in der Jugendkultur hinterlassen. Die Filmreihe machte die Schauspieler zu Stars. Einer von ihnen ist Thomas Ian Nicholas (43). Neben der Arbeit beim Film ist er seit vielen Jahren als Musiker unterwegs. Im März 2024 kommt er für acht Konzerte nach Deutschland - Tourauftakt ist am kommenden Dienstag im Blauen Salon in Leipzig . Titel des Abends: "American Pie Emo Night". TAG24 sprach vorab mit dem Multitalent.

So werden sich viele Fans noch an Thomas Ian Nicholas aus den "American Pie"-Filmen erinnern. (Archivbild) © IMAGO / Allstar

Wir erreichen Nicholas per Videokonferenz. Es ist 19 Uhr in Deutschland. Bei ihm in Los Angeles ist es 10 Uhr morgens. Aktuell arbeitet er an seinem siebenten Album.

"Ich freue mich richtig auf die Tour. Das letzte Mal habe ich vor gut zehn Jahren in Deutschland gespielt. 'American Pie' ist bei euch sehr beliebt und das spürt man, wenn wir da sind."

Aber was muss man sich eigentlich unter einer Emo-Night vorstellen? Es sei eine Idee seines deutschen Bookers gewesen, berichtet der Schauspieler.

"Es ist nicht das, was man allgemein als Emo kennt. Bei einer Emo-Night wird die Musik der frühen 2000er gefeiert. DJs spielen Musik von Bands wie Sum41, Good Charlotte oder Fall Out Boy. Ich spiele mit meiner Band in den USA regelmäßig zu derartigen Anlässen."