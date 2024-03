07.03.2024 07:27 TV-Koch Roland Trettl zaubert 4-Gänge-Menü in Leipzig und verrät seine Erfolgsquote bei "First Dates"

Am Dienstag war TV-Koch Roland Trettl zu Gast in Leipzig und verriet seinen Fans einige Geheimnisse aus dem "First Dates"-Kosmos.

Von Christian Grube Leipzig - Am Dienstag war Leipzig Schauplatz eines kulinarischen Highlights. Der renommierte TV-Koch Roland Trettl (52) bereitete zusammen mit seinem Team im Selgros Großhandel für Kunden und Freunde ein Vier-Gänge-Menü zu. Unter anderem Feuerwehr-Koch Jörg Färber (48) und "The Taste"-Star Lisa Angermann (33) waren ebenfalls zu Gast. © Christian Grube Die Einladung zu diesem gastronomischen Highlight ins Bistro von Selgros ging vom Team um die Selgros-Leiterin Jana Messerschmidt aus.

Neben Roland Trettl saßen auch die Leipziger "The Taste"-Gewinnerin Lisa Angermann (33) sowie der kochende Feuerwehrmann Jörg Färber (48) am Tisch. Beide sind regelmäßig in der Sendung "MDR um 4" hinterm Herd zu sehen. Leipzig Kultur & Leute Hier kommt Ihr in Sachsen kostenlos ins Museum Neben der Vorstellung seiner neuen Gewürzreihe verriet der Südtiroler den Gästen einige seiner Kochgeheimnisse und gewährte auch faszinierende Einblicke hinter die Kulissen der beliebten VOX-Kuppelshow "First Dates", deren charmanter Gastgeber er seit 2018 ist. Roland Trettl zauberte ein aufwendiges 4-Gänge-Menü und verwendete dabei natürlich auch seine eigene Gewürzreihe. © Christian Grube Trettl mit Selgros-Chefin Jana Messerschmidt. © Christian Grube Roland Trettl schließt erneuten "Kitchen Impossible"-Auftritt nicht aus Der Meister am Werk: Roland Trettl wurde unter anderem durch seine Teilnahme an "Kitchen Impossible" bekannt. © Christian Grube Eine beeindruckende Statistik ließ er dabei nicht unerwähnt: Er enthüllte, dass etwa 40 Prozent der dort zusammengestellten Paare sich auch nach der Show wiedersehen. Noch bemerkenswerter ist die Tatsache, dass in den knapp sechs Jahren seit Bestehen der Sendung ganze 14 Paare den Bund fürs Leben geschlossen haben. Insbesondere Trettls legendäre Auftritte in der Kochshow "Kitchen Impossible" haben ihm eine breite Fangemeinde eingebracht. Leipzig Kultur & Leute Tour-Auftakt: Dieser "American Pie"-Star kommt für ein Konzert nach Leipzig Als er gefragt wurde, ob er in Zukunft wieder an der Show teilnehmen werde, blieb er zwar vage, lächelte jedoch verschmitzt und kommentierte: "Alles ist möglich - mehr darf ich nicht verraten." Ein Hinweis, der die Vorfreude seiner Fans sicherlich noch steigert.

Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube