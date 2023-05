Über 15.000 Besucher und strahlender Sonnenschein: Das war der Aufgalopp im Scheibenholz mit TAG24

Leipzig - Strahlender Sonnenschein, galoppierende Hufe, außergewöhnliche Outfits: Am 1. Mai ist das Leipziger Scheibenholz mit dem traditionellen Aufgalopp in die neue Saison gestartet. TAG24 war mit vor Ort.

65 Pferde galoppierten am 1. Mai über die Pferderennbahn in Leipzig. © Christian Grube

Schon im Voraus war der Run auf die Tickets groß gewesen: Knapp 10.000 Tickets gingen laut Veranstalter schon vorab über die Theke, insgesamt waren am Montag mehr als 15.000 Besucher vor Ort, um das erste Pferderennen der Saison zu begutachten.

Im Abstand von jeweils etwa einer halben Stunde gingen die insgesamt acht Rennen mit 65 Pferden über die Bühne. Eifrig standen die Besucher an den Wettbuden an, um auf das schnellste Pferd zu setzen - insgesamt wurde am Montag somit ein Gesamtumsatz von knapp 250.000 Euro in die Kassen gespült.

Neben dem sportlichen Aspekt stand natürlich wie immer auch das Schaulaufen und Flanieren im Vordergrund:

Zahlreiche Besucherinnen brachten ihren feinsten Zwirn, ausgefallene Hüte und Kopfbedeckungen sowie Kostüme zur Schau.