Vicky Leandros, Kontra K, Paul Panzer: In Leipzig jagt diese Woche ein Event das nächste

Leipzig - Der Veranstaltungskalender für die Messestadt platzt in dieser Woche aus allen Nähten! Bei so vielen hochkarätigen Gästen weiß man gar nicht, zu welchem Event man nun als Erstes gehen soll. Vielleicht ja auch zu allen?

Den Anfang macht jedenfalls keine Geringere als Vicky Leandros (71), die am Dienstag auf der Bühne des Gewandhauses stehen wird - und das voraussichtlich zum letzten Mal. Unter dem Titel "Ich liebe das Leben" lädt die Schlager-Heldin zu ihrer Abschiedstour, um noch einmal gemeinsam zu tanzen und sich gebührend verabschieden zu können

Am Mittwoch gastiert dann Rapper Kontra K (36) in der Quarterback Immobilien Arena und hat gleich noch sein aktuelles Album "Für den Himmel durch die Hölle" im Gepäck.

Los geht es um 20 Uhr. Tickets für die Show gibt es ab 40 Euro bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Der "Genial daneben"-Star, der seinen Urlaub lieber auf der Bühne verbringt, erklärt in seiner neuen Show unter anderem, warum dem so ist. Sei es ein Flug nach Neuseeland mit einer Gruppe betrunkener Hobbits samt nach Chemie-Unfällen riechenden Gummifüßen oder die unglaublich nervige Bedienung seiner Supermarkt-Käsetheke, die er ausgerechnet beim Wildwasser-Rafting auf dem Amazons wiedertreffen muss. Manchmal hat man es aber auch nicht leicht. Gut, dass es Comedy gibt, um die Sorgen zumindest vorübergehend vergessen zu lassen.

Auf Kontra K folgt am Donnerstag Kult-Comedian Ralf Schmitz (49), der mit seinem neuen Programm "Schmitzefrei" ebenfalls in der Arena Halt macht.

Und wer nach Schmitz noch nicht genug hat, kommt am Freitag bei Paul Panzer (52) auf seine Kosten. Mit seinem neuen Programm "Apaulkalypse" lädt der Comedian ein zum Ende aller Tage. Seine große Leidenschaft waren schon immer die menschlichen Abgründe und so geht es auch diesmal wieder um jede Menge Dummheit, während Herr Panzer die Freude am Weltuntergang lehrt.

Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 39,95 Euro bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.