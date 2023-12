Viele Hunde, wenig Babys, Tourismus-Plus: So sieht Leipzig aktuell in Zahlen aus

Die Anzahl der Einwohner Leipzigs wächst unaufhaltsam. © Peter Endig/dpa

Ende Dezember veröffentlichte das Leipziger Amt für Statistik und Wahlen das Statistische Jahrbuch 2023, das seither auf der Website der Stadt zu lesen ist. Das Zahlenwerk voller statistischer Informationen umfasst auf 270 Seiten allerhand Entwicklungen Leipzigs bis zum Jahr 2023.

Dem Statistischen Jahrbuch nach lebten zum Ende des Jahres 2023 hin 624.689 Menschen in der Messestadt, was einen Zuwachs von 2,4 Prozent an Einwohnern im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Zu diesem Wachstum geführt hat unter anderem der Angriffskrieg auf die Ukraine, in Zuge dessen über 12.000 Menschen in Leipzig Zuflucht gesucht und auch gefunden haben. Denn tatsächlich ist die Geburtenrate mit nur genau 5862 neugeborenen Babys in 2022 so niedrig wie zuletzt in 2013. Emilia und Karl waren dabei die meist vergebenen Vornamen für neugeborene Kinder.

40.556 Studierende zählen zu den Einwohnern Leipzigs, davon lernen alleine 30.074 schlaue Köpfe an der Universität. 2023 eröffneten zwei neue Schulen in der Messestadt - eine Grundschule und ein Gymnasium.