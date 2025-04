Von Gaming-Messe zur XXL-Schlagernacht: Leipzig tischt am Wochenende richtig auf

Die Schlagernacht des Jahres - Wer dann doch eher für Musik, insbesondere Schlager zu begeistern ist, kommt bei diesem Konzert am Samstagabend sicher auf seine Kosten. Wobei sich die QUARTERBACK Immobilien ARENA sechs Stunden lang eher in eine Riesenparty verwandelt. Mit dabei sind Stars wie Vanessa Mai (32), DJ Ötzi (54), Matthias Reim (67) und viele weitere. Ab 92 Euro könnt Ihr von 18 bis etwa 23.30 Uhr durchfeiern.

"We Are the 80s & She's Lost Control" im Ilses Erika - Oder sollen es doch lieber Songs aus den wilden 80ern sein, zu denen Ihr am Samstag abgeht? Dann auf ins Ilses Erika. Vor Ort könnt Ihr Euch zwischen zwei Floors entscheiden.

"Einmal mit alles!" im Absturz - 0 Uhr nach Hause gehen reicht Euch doch nicht, dann schaut doch mal im Absturz bei der "Einmal mit alles!"-Party vorbei. Hier gibts, wie der Name schon verrät, das musikalische All-you-can-hear-Buffet. Zehn Euro kostet der Eintritt an der Abendkasse. Rein kommt Ihr ab 23 Uhr.

47. Leipziger Marathon - Auch wenn es vielleicht etwas kurzfristig ist, sich noch schnell für einen (Halb-) Marathon am selben Tag anzumelden, kann man das gute Wetter in Leipzig am Sonntag nutzen, um die Läufer so richtig schwitzen zu sehen. Wer zuerst über die Ziellinie sprintet, ist bei der guten Stimmung fast nebensächlich. 9.30 Uhr starten die ersten Teilnehmer in der Straße Am Sportforum.