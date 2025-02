2000 Gamer am Dauerzocken: Deutschlands größte LAN-Party wird noch größer

Wer keine Lust hat, seine eigene Technik mitzubringen, kann vorab Gaming-PC sowie Monitor mieten. Die meisten Gamer, so verrät der Pressesprecher, würden jedoch auf ihr eigenes Equipment setzen.

"Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal alle verfügbaren Sitzreihen in der Halle für die LAN freigegeben und bereits jetzt den Rekord aus dem Vorjahr geknackt", verkündete Lorenz freudig. "Die Leute können wieder 70 Stunden durchzocken. Donnerstag, den 10. April, machen wir die Tore auf und dann können die Leute loslegen."

Auch in diesem Jahr kann wieder drei Tage lang am Stück auf der Messe gezockt werden. © Michael Matthey/dpa

Bei der Herangehensweise für die dritte Ausgabe will die Messe ihrem bisherigen Konzept für die Caggtus treu bleiben: Statt auf ein explosionsartiges Wachstum wird auf Nachhaltigkeit und eine stete Steigerung gesetzt. Die Organisatoren holen regelmäßig Feedback aus der Community für Verbesserungen ein.

"Unser Leitspruch ist 'Ein Gaming-Festival von der Community für die Community' und das wollen wir auch leben. Unser Discord-Channel hat aktuell um die 3500 Mitglieder, die sehr aktiv sind und immer wieder neue Geschichten entstehen lassen", erklärt Lorenz und verrät eine witzige Anekdote aus dem vergangenen Jahr.

"Wir haben in unseren Werbeauftritten für 2025 hier und da eine Taube versteckt, weil es vergangenes Jahr eine in die LAN-Halle geschafft und jemandem dort mitten im Spiel etwas auf der Tastatur hinterlassen hatte. Die Leute haben dann Videos davon erstellt und so hat das ein Eigenleben entwickelt."

Auch in der Entertainment Area soll es dieses Jahr einige Neuerungen geben. So ist für jeden Tag ein Headliner auf der Event Stage geplant, von denen mit den Streamern Benx und AwesomeElina bereits zwei angekündigt wurden. Die Event Stage, auf der unter anderem der beliebte Cosplay Contest stattfindet, wird vergrößert und erstmals wollen die Organisatoren neben Retro Games und Pen & Paper auch Table-Top-Spiele in der sogenannten Legacy Area anbieten.