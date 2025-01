Wenn Liebe ein Schlachtfeld ist ... Leipziger Band dreht am Goldenen Reiter ab

Leipzig/Dresden - Auf der Zielscheibe des aktuellen 80er-Hypes trifft das Leipziger Duo "Atlas Bird" mit seinem Song-Cover von Pat Benatars "Love is a Battlefield" (Liebe ist ein Schlachtfeld) voll ins Schwarze. Das Video dazu entstand in Dresden .

Musikalisch haben es der Erzgebirger Kunz und der Thüringer Schröder-Zabel gern opulent. Obwohl nur zu zweit, erschaffen die beiden in ihren Songs einen orchestralen Pop-Sound. Für Spannung sorgt Zabel-Schröders hoher, an die Stimme von "Placebo" erinnernder Gesang.

Im Video erzählen sie die Geschichte eines wie in die Zeit gefallenen Kriegers mit barocker Halskrause, der durch das Dresden des Hier und Jetzt irrt, Straßenbahn fährt und irritiert in hell erleuchtete Schaufenster starrt.

Fündig geworden sind sie mit dem Reiterstandbild Augusts des Starken in der Neustadt. "Auch der Gegensatz zum Leipziger Brühl mit den DDR-Platten hat uns gefallen", so Kunz.

Am Goldenen Reiter in Dresden drehten "Atlas Bird" mit einem Schauspieler und Band-Kollegen für das Video zu "Love is a Battlefield". © Video-Ausschnitt/Atlas Bird

Bach, Wagner, das Gewandhausorchester, der Kreuzchor - die mitteldeutsche Musiklandschaft schöpfte schon immer aus dem Vollen. Heute laufen Purple Disco Machine und Ätna (beide Dresden), Kraftclub (Chemnitz) oder Die Prinzen (Leipzig) im Radio.

Wie abwechslungsreich "Musik von hier" heute noch sein kann, beweist die gleichnamige Reihe, die auch auf MDR Figaro läuft.

"Love is a battlefield" ist nach "Back to Black" von Amy Winehouse bereits das zweite Cover von "Atlas Bird". Das Original bescherte der New Yorker Sängerin Pat Benatar (71) in den 80ern einen internationalen Superhit.

Mit den inhaltlichen Konnotationen im Video machen sie aus dem Liebeslied eine kritische Parabel auf die Aktualität und den Anachronismus von Krieg. Infos: atlasbird.com.