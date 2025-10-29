Einsatz auf der Eisi: Ordnungsamt lässt Drogen-Dealer in Späti auffliegen
Leipzig - In einem Späti auf der Leipziger Eisenbahnstraße stieß die Polizei auf verschiedene Drogen.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, wurden die Drogen am Dienstagmorgen im Rahmen einer Gewerbe-Besichtigung des Ordnungsamtes gefunden.
"Hierbei wurden mehrere Cliptütchen mit einer weißen Substanz und mehrere Verpackungen mit Cannabis gefunden", so Peters.
Eine Ermittlungsrichterin ordnete gleich darauf die Durchsuchung des Spätis an - woraufhin weitere Betäubungsmittel, unter anderem auch Tabletten, zutage gefördert wurden.
Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Handels mit Betäubungsmitteln gegen die vier vor Ort angetroffenen Männer (42, marokkanisch; 21, 25, 42, syrisch), die sich weiterhin auf freiem Fuß befinden.
Titelfoto: DPA