Einsatz auf der Eisi: Ordnungsamt lässt Drogen-Dealer in Späti auffliegen

Leipzig - In einem Späti auf der Leipziger Eisenbahnstraße stieß die Polizei auf verschiedene Drogen.

Die Polizei schnappte vier Tatverdächtige auf der Eisenbahnstraße. (Archivbild) © DPA

Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, wurden die Drogen am Dienstagmorgen im Rahmen einer Gewerbe-Besichtigung des Ordnungsamtes gefunden.

"Hierbei wurden mehrere Cliptütchen mit einer weißen Substanz und mehrere Verpackungen mit Cannabis gefunden", so Peters.

Eine Ermittlungsrichterin ordnete gleich darauf die Durchsuchung des Spätis an - woraufhin weitere Betäubungsmittel, unter anderem auch Tabletten, zutage gefördert wurden.