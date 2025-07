24.07.2025 20:06 Ende nach sieben erfolglosen Jahren: Waffenverbotszone verschwindet aus Leipzig

Am 5. November 2018 wurde im Bereich der Eisenbahnstraße die erste Waffenverbotszone in Sachsen eingerichtet. Nun tritt die Regelung am 21. August außer Kraft.

Von Jan-Gerrit Vahl

Titelfoto: Bildmontage: TAG24/Jan-Gerrit Vahl ; dpa/Sebastian Willnow