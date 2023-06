Nach verheerendem Dreiseitenhof-Brand: Radio PSR spendet an Familie

In dem verheerenden Feuer verlor die Familie alles - von Möbeln über Kleidung bis hin zu Erinnerungsstücken. Angesichts dieser schrecklichen Tragödie wandten sich Freunde per Mail an die RADIO PSR-Moderatorin Claudia Switala und bat um die Mithilfe des Senders.

Als das Feuer vom Carport des Dreiseitenhofs auf das Wohngebäude übergriff, brach für Familie Ubl eine Welt zusammen: Innerhalb weniger Stunden fiel alles, was sie sich in Grimma aufgebaut hatte, den Flammen zum Opfer.

Deshalb spendet die Steffen Lukas-Show nun 1000 Euro als Soforthilfe an die Familie Ubl in Döben. Und obendrauf - als Ablenkung in schlimmen Zeiten - gibt es noch ein Geschenk: "Wir laden Euch – Mama Nadine, Papa Dirk und die Kinder Jeremy und Lea und natürlich Euren Hund Gino – einen Tag lang in den Familienfreizeitpark BELANTIS ein."

Nadine Ubl, die von der Überraschung live während der Radioshow erfahren hat und nach dem Brand bei einer befreundeten Familie untergekommen ist, freut sich darüber natürlich riesig und hat mit den Tränen zu kämpfen: "Ich bin einfach sprachlos, danke."