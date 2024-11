90er-Party, Silent Disco oder Flohmarkt: Das Wochenende in Leipzig wird nicht langweilig!

Die Tage werden kürzer, das Wetter schlechter ... aber die Laune muss dadurch keinen Dämpfer erhalten. Das zeigen die Event-Tipps fürs Wochenende in Leipzig:

Von Annika Rank

Leipzig - Die Tage werden kürzer, das Wetter schlechter ... aber die Laune muss dadurch nicht automatisch einen Dämpfer erhalten. Das zeigen die Event-Tipps für Euer Wochenende in Leipzig:

Samstag: Flohmärkte für jeden Geschmack

Lady's Secondhand Bazaar: Schon mal einen Flohmarkt in einem Reisebüro besucht? Wenn nicht, habt Ihr sowohl am Samstag (14 bis 17 Uhr) als auch am Sonntag (11 bis 14 Uhr) im Reisebüro im Musikviertel in der Beethovenstraße die kostenlose Möglichkeit dazu. Angeboten werden Kleidungsstücke verschiedenster Marken, sodass jede Besucherin fündig werden kann. Nachtflohmarkt: Wer tagsüber schon verplant ist, muss aber nicht traurig sein und kann stattdessen zwischen 15 und 22 Uhr aufs agra Messegelände in den Leipziger Süden kommen. Dort findet der traditionsreiche Nachtflohmarkt statt, der Hunderte Händler in die Hallen lockt. Von Kleidung über Möbel und Kunst bis hin zu Spielzeug ist hier alles dabei. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder dürfen kostenlos mit.

Auf dem Nachtflohmarkt stößt man immer wieder auf besondere Schätze. © Thomas Szymkowiak, PZ Veranstaltungsmanagement

Samstag: Ganz besondere Partys

Neon Silent Disco: Im Bonvenon-Raum des Grassi Museums für Völkerkunde findet am Samstagnachmittag eine Party der besonderen Art und Weise statt: Bei der Silent Disco werden die Besucherinnen und Besucher mit Kopfhörern ausgestattet, mit denen man zwischen den musikalischen Kanälen "Simone Sommerland" und "Dua Lipa" hin- und herwechseln kann. Die erste Party beginnt um 15 Uhr, die nächste dann um 16.15 Uhr. Tickets ab 12 Euro bekommt ihr vorab >>hier. 90s Super Show - Live on Stage: Etwas teurer, aber deutlich lauter geht es hingegen in der Quarterback Immobilien Arena zu, wo ein riesiges 90er-Jahre Indoor-Festival auf die Beine gestellt wird. Die Organisatoren versprechen eine nostalgische Reise zurück in das wohl stylischste Jahrzehnt aller Zeiten. Neben Live-Acts wie Loona werden zahlreiche DJs vor Ort sein, um dem Publikum einzuheizen. Das Warm-up beginnt um 16 Uhr, bevor es um 17 Uhr dann richtig losgeht. Tickets sind >>hier ab 54 Euro erhältlich.

Abtanzen im Grassi Museum? Bei der Silent Disco kein Problem! © Ralf Seegers

Samstag und Sonntag: Weihnachtsmarkt mal anders

Der kauzige Wintermarkt: Bevor der Leipziger Weihnachtsmarkt auf dem Markt seine Türen öffnet, bereitet der Wintermarkt auf dem Gelände von Herr Kauzig die Besucherinnen und Besucher schon mal auf die Adventszeit vor. Neben heißen Getränken und leckerem Grillgut kann man dort auch typische winterliche Snacks wie Mandeln oder Crêpes naschen. Mehrere Feuerstellen sind über das Areal verteilt, sodass es Euch hoffentlich nicht kalt wird. Weihnachtsmusik sorgt außerdem dafür, dass die Stimmung ausgelassen bleibt. Der Wintermarkt hat ab 15 Uhr geöffnet und kostet keinen Eintritt.

Sonntag: Flohmarkt für die ganz Kleinen

Kinderflohmarkt Schkeuditz: Das Shoppen von Kinderkleidung kann aufgrund der Wachstumsschübe ganz schön nervig werden. Umso besser, wenn man die Möglichkeit hat, erschwingliche Outfits für die Kleinen zu shoppen. So auch im Kulturhaus Sonne in Schkeuditz bei Leipzig. Ab 10 Uhr stellen hier Eltern die ausgedienten Kleidungsstücke ihrer Kinder zum Verkauf bereit. Auch Spielzeuge, Bücher, Kinderwagen und verschiedene Möbel werden auf insgesamt zwei Etagen angeboten. Erwachsene zahlen einen Eintrittspreis von 1,50 Euro, Kinder dürfen kostenlos mitkommen.

Kinderkleidung gesucht? Dann solltet Ihr am Sonntag ins Kulturhaus Sonne nach Schkeuditz kommen. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto

Sonntag: Comedy bis zum Umfallen

Karli Comedy: Sowohl von 16 bis 18 Uhr als auch von 19 bis 21 Uhr darf man sich im Café Puschkin auf der Karli am Sonntag auf Open-Mic-Action vom Feinsten freuen. In zwei Runden stehen dort Comedy-Neulinge wie auch Profis auf der Bühne und testen ihr neues Programm am dortigen Publikum. Open Mic - hier entsteht Comedy! Eintritt zahlt Ihr keinen, Ihr solltet aber früh genug vor Ort sein, um Euch einen der streng limitierten Plätze zu sichern. >>Hier könnt Ihr Euch auch sicherheitshalber einen Sitz reservieren. Phat Cat Comedy: Und auch im Herr Kauzig stehen von 18 bis 19.30 Uhr Comedians verschiedener Erfahrungsstufen bei der Open-Mic-Night auf der Bühne. Die Künstler treten für jeweils fünf bis sieben Minuten auf und präsentieren ihre (hoffentlich) besten neuen Witze.

In Leipzig gibt's am Wochenende viel zu lachen. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12