Umleitungen wegen Leipziger Firmenlauf! Diesmal weniger Chaos als 2024?

Leipzig - Der Leipziger Firmenlauf mit mehr als 20.000 Teilnehmern - darunter auch einem Roboter - sorgt am heutigen Mittwoch für einige Behinderungen um Umleitungen auf den Straßen. Diesmal sollen die Auswirkungen nicht so hart werden wie 2024 .

In diesem Jahr haben sich mehr als 20.000 Menschen für den Firmenlauf angemeldet. (Archivbild) © Firmenlauf Leipzig/Christian Hüller

Bereits ab 15 Uhr und bis etwa 23 Uhr wird die Straße "Am Sportforum", die zwischen der Red Bull Arena und der Quarterback Immobilien Arena verläuft, zwischen Jahnallee und dem Kreisverkehr Leutzscher Allee gesperrt, wie die Stadt informierte.

Im selben Zeitraum herrscht auch motorisierter Stillstand auf der Hans-Driesch-Straße zwischen der Friesenstraße und Leutzscher Allee.

Entlang der Laufstrecke, die ab der Festwiese entlang des Elsterbeckens in Richtung Norden führt, an der Landauer Brücke nach rechts abbiegt und in südliche Richtung auf der Straße "Am Sportforum" und am Waldplatz wieder in nördliche Richtung verläuft, wird es ab 15 Uhr Halteverbote geben.

Einige Umleitungsstrecken wurden eingerichtet.