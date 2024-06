Bunter Sonntag in Leipzig: Cossi, Aperol und 99 Songs

Das Einleiten der Paddelsaison am Cospudener See und der "Aperol Sundowner" sind nur einige Highlights, die es diesen Sonntag in Leipzig zu entdecken gibt.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Die erste Juniwoche geht zu Ende, doch bei den ganzen Veranstaltungen in Leipzig kommt eines auch diesen Sonntag sicher nicht auf: Langeweile. Vom Nachmittag auf See bis zum gemütlichen Aperol mit Aussicht ist für jeden was dabei.

Stand-up-Paddling am Cossi

Zentrum-West - Am heutigen Sonntag wird ab 14 Uhr am Cospudener See die Paddelsaison eingeleitet. Dazu könnt Ihr Euch am Nordstrand, neben der Hacienda, kostenlos Stand-up Paddles ausleihen und ein paar Runden über den Cossi schippern. Wieder an Land angekommen, werdet ihr ab 16 Uhr mit Beachmusik empfangen und könnt den Nachmittag gemütlich ausklingen lassen. Schnell sein lohnt sich, denn die ersten 30 Gäste dürfen sich über ein Willkommensgetränk aufs Haus freuen.

Am Sonntag wird ab 14 Uhr die Stand-Up-Paddling-Saison eingeleitet. (Symbolbild) © dpa/Julian Stratenschulte

Holy Aperoli im Felix

Augustusplatz - Die Sonne geht langsam unter, eine leichte Brise weht Euch durchs Haar, und Ihr lasst das Wochenende mit dem einen oder anderem Aperol Spritz und einem wunderschönen Blick auf Leipzigs Augustusplatz ausklingen. Bei entspannter Musik könnt Ihr von 15 bis 22 Uhr den "Aperol Sundowner" im Felix Leipzig genießen und dabei auch noch sparen, denn Ihr bekommt vier Aperoli zum Preis von dreien.

Jeden Sonntag findet ab jetzt im Felix Leipzig der "Aperol Sundowner" statt. (Symbolbild) © dpa/Daniel Vogl

Live-Konzert zum Mitbestimmen

Lindenau - Zwei Stunden, 99 Songs, und Ihr habt die Qual der Wahl. Ab 18 Uhr begrüßt der Musiker Crizz Noack seine Gäste in der Leipziger Bar "Herr Kauzig". Das Besondere an dem Konzert ist, dass Ihr mitbestimmen könnt, was gespielt wird. Wie das geht? Ganz einfach: Alle Konzertbesucher haben die Möglichkeit, sich auf der Seite "99 Songs" ein Lied auszusuchen. Damit Crizz dieses auch spielt, muss der Wünscher allerdings vorher die unter dem Lied stehende Frage beantworten. Bei Fragen von "Wie oft musst Du nachts aufs Klo?" bis "Ohne wen fährst Du heute nicht nach Hause?" verspricht das Konzert nicht nur gute Musik, sondern auch einige Lacher.

Ab 18 Uhr rockt Crizz Noack die Bühne des "Herr Kauzig". (Symbolbild) © 123RF/nayefhammouri

Antik- und Trödelmarkt

Altlindenau - Auf der Kleinmesse lädt Euch der Antik- und Trödelmarkt diesen Sonntag wieder zum Schätze suchen ein. Von 9 bis 17 Uhr könnt Ihr ausgiebig stöbern und dem einen oder anderen Teilen ein zweites Zuhause geben.

Von 9 bis 17 Uhr könnt Ihr ausgiebig stöbern. (Symbolbild) © dpa/Mascha Brichta