Comedy, Glühwein oder Flohmarkt: Euer Sonntag in Leipzig hat einiges zu bieten

Lady's Secondhand Bazaar: Schon mal einen Flohmarkt in einem Reisebüro besucht? Wenn nicht, habt Ihr sowohl am Samstag (14 bis 17 Uhr) als auch am Sonntag (11 bis 14 Uhr) im Reisebüro im Musikviertel in der Beethovenstraße die kostenlose Möglichkeit dazu. Angeboten werden Kleidungsstücke verschiedenster Marken, sodass jede Besucherin fündig werden kann.