Der August ist vorbei - aber die Sommerlaune bleibt: Am Samstag jagt ein tolles Leipziger Event das Nächste

"Park and Bass returns": Unter diesem Motto wird am Samstagnachmittag zwischen 14 und 22 Uhr mitten im Richard-Wagner-Hain gefeiert. Bereits zum vierten Mal stehen zahlreiche DJs bereit, um den Besuchern unter freiem Himmel so richtig einzuheizen. Auf dem Programm stehen alle Facetten des Drum-and-Bass-Genres. Der Eintritt zu dem Event ist kostenlos.

"Everybody Dance Now" heißt es hingegen ab 22 Uhr im Werk 2. Hier stehen die besten Hits aus drei Jahrzehnten auf dem Programm: Von den 80ern über die 90er bis in die 2000er ist alles dabei. Wer also noch typische Neonjacken, Schulterpolster oder Schweißbänder im Schrank hat, kann sich passend in Schale werfen. Im Vorverkauf kosten die Tickets 8 Euro, vor Ort an der Abendkasse dann 10 Euro.