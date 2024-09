Die 90er sind zurück! Ronan Keating lässt Leipziger Fan-Herzen höher schlagen

Den Abend läutet der Support Iggi Kelly (21) ein. Er gehört zur neuen Generation der berühmten Kelly-Family und ist auch in Deutschland längst kein Unbekannter mehr, war unter anderem bei "The Voice Kids" zu sehen. Mit lockerer Popmusik konnte er auch am Sonntag in Leipzig gut überzeugen.

Im Publikum tummelten sich vor allem weibliche Fans. © Nico Schimmelpfennig

Als der Song "Words", ein Hit aus der Boyzone-Zeit, gespielt wurde, sangen alle Zuschauer textsicher mit und fühlten sich in die gute alte Zeit zurückversetzt.

Keating hatte viele bekannte Songs im Gepäck, so zum Beispiel "No Matter What", "Father and Son" oder "When You Say Nothing At All".

Als große Zugabe gab es den Mega-Hit "Life Is a Rollercoaster", der für ihn zum Symbol seines abenteuerlichen Lebens wurde. Seine Message: Es wird immer wieder Hochs und Tiefs geben - aber das Leben geht stets weiter.

Etwas aus dem Takt brachte ihn beim Erzählen dann lediglich der zugeworfene BH einer Dame. Sichtlich errötet bedankte er sich, bevor er seine Rede beenden konnte.