Diese Tipps versüßen Euch das erste Mai-Wochenende in und um Leipzig

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Der Mai lockt ins Frei', heißt es so schön - und deshalb gibt es am ersten Wochenende im Wonnemonat auch großartige Events in und um Leipzig, die Ihr Euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Sportlich ins Wochenende

Wer gern wandert, wird beim Angebot der 7-Seen-Wanderung auf seine Kosten kommen. © 123RF/dmitriisimakov

Markkleeberg - Ihr habt Lust auf das ultimative Wander-Erlebnis? Dann ist die 7-Seen-Wanderung genau das Richtige für Euch. Am ganzen Wochenende könnt Ihr an verschiedenen geführten oder ungeführten Wandertouren teilnehmen. Die Anmeldefrist ist eigentlich schon vorbei, aber es gibt noch ein paar Strecken, bei denen es noch freie Plätze gibt - eine spontane Nachmeldung kostet 5 Euro mehr. Welche Touren noch verfügbar sind, seht Ihr auf der Webseite des Veranstalters. Markkleeberg - Am Wochenende findet außerdem die WM-Qualifikation im Kanu-Slalom statt. Die besten deutschen Athleten werden hier ermittelt. Schaut vorbei, wenn Ihr Eure Favoriten anfeuern wollt. Zentrum-West - Außerdem steht am Sonntag der "Wings for Life World Run" an, bei dem weltweit Läufer für den guten Zweck an den Start gehen. In Leipzig geht es um 13 Uhr an der Red Bull Arena los, die Route verläuft unter anderem durch den Spieltunnel sowie die Mixed Zone im Stadion. Alle Infos zur Strecke und Anmeldung findet Ihr auf der "Wings for Life"-Seite.

Bummeln auf den Märkten

Allerhand Pflanzen könnt Ihr beim Pflanzenmarkt im Botanischen Garten erstehen. © Botanischer Garten Leipzig

Zentrum-Südost - Was gibt's Schöneres, als im Frühling den Balkon oder Garten mit neuen Pflanzen aufzuhübschen? Beim Leipziger Pflanzenmarkt im Botanischen Garten bekommt Ihr alles, was das pflanzenliebende Herz begehrt. Samstag ist er 10 bis 18 Uhr geöffnet, Sonntag 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro (nur Barzahlung an der Kasse möglich). Südvorstadt - Wie jeden ersten Samstag im Monat findet auch diese Woche der Feinkost-Flohmarkt zwischen 10 und 16 Uhr statt - hier könnt Ihr nach Herzenslust bummeln und stöbern. Plagwitz - Am Sonntag folgt der Biergarten-Flohmarkt im Felsenkeller - auch hier könnt Ihr ab 12 Uhr sicher das ein oder andere Schnäppchen ergattern. Für Snacks vom Grill und Getränke ist gesorgt. Falls Ihr Euren Nachwuchs mitbringt: Parallel dazu findet außerdem ein Kinderfest statt.

Der Biergarten im Felsenkeller ist nicht nur schön zum Sitzen, hier findet auch das Frühlingsfest samt Flohmarkt und Quiz statt. © IMAGO / Steffen Junghans

Konzert, Party, Musical

Peter Doherty (46), Sänger der Band "The Libertines", steht am Samstag solo auf der Bühne im Täubchenthal. © IMAGO / Avalon.red

Plagwitz - Einst noch als "Pete" durch Party- und Drogenexzesse in Verruf geraten, könnte es für den britischen Musiker Peter Doherty (46) aktuell nicht besser laufen. Solo ist er für vier Konzerte in Deutschland unterwegs - eins findet am Samstagabend im Täubchenthal statt, bei dem er sicher auch schon einige Stücke aus seinem im Mai erscheinenden Album "Felt Better Alive" auf die Bühne bringen wird. Los geht's um 20 Uhr, Tickets gibt es bei Eventim. Zentrum - Wer danach noch Lust hat auf eine 2000er-Party, ist in der Moritzbastei genau richtig. Ob Britney Spears, Daft Punk oder Timbaland, hier macht Ihr eine musikalische Zeitreise. "… ONE MORE TIME! – 2000ER THROWBACK PARTY" startet um 23 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf ab 7,50 Euro. Zentrum-West - Am Sonntag wird es auf andere Art musikalisch: Das berühmte Musical "Grease" gastiert in der Quarterback Immobilien Arena. Fans können sich auf eine tolle Neuinszenierung des Klassikers freuen, samt Hits wie "You’re The One That I Want". Die Show beginnt um 19 Uhr, Tickets bekommt Ihr bei Arena Ticket.

Danach könnt Ihr eine wilde 2000er-Party in der Moritzbastei feiern. © 123RF/salajean

Und sonst so?

Sonne, Sand und coole Drinks gibts bei der Stadtstrand-Eröffnung am Stadthafen. © @ringofotografie/PR Stadthafen

Zentrum-West - Ihr habt Lust auf Beach-Vibes? Die könnt Ihr mitten in der Stadt haben: Der Stadthafen startet am Samstag in die Stadtstrand-Saison. Ab 17 Uhr erwarten Euch coole Drinks und Disco-Klänge in entspannter Atmosphäre. Der Eintritt ist frei. Plagwitz - Parallel dazu feiert der Felsenkeller noch immer sein Frühlingsfest - unter anderem mit dem Biergarten-Quiz ab 18 Uhr. Viele tolle Preise erwarten die Teilnehmer. Wenn Ihr mitmachen wollt, schickt eine Mail mit Eurem Teamnamen und der Personenanzahl an biergarten@felsenkeller-leipzig.com.

Ihr wollt einem Vierbeiner ein Zuhause schenken? Beim "Bark Date" könnt Ihr tierische Kandidaten kennenlernen. © Bark Date/PR