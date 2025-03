Egal ob Konzert-Action oder Flohmarkt-Bummeln - am Sonntag ist in Leipzig einiges los

Leipzig - Auch der Sonntag steht noch ganz im Zeichen der diesjährigen Leipziger Buchmesse. Ihr habt darauf keine Lust? Dann hat TAG24 einige Tipps für Euch, was sonst noch in der Messestadt los ist.

Connewitz - Das ganze Wochenende schlendern und bummeln könnt Ihr auf dem Agra-Antikmarkt (Bornaische Straße 210). Ob Kunst, Vintage oder Antiquitäten - hier wird sicher jeder Flohmarkt-Liebhaber fündig. Fürs leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt. Sowohl Samstag als auch Sonntag hat der Markt von 8 bis 15 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.



Südvorstadt - Beim KawiKids-Flohmarkt (August-Bebel-Straße 9) bekommt Ihr am Sonntag alles für einen schmalen Taler, was Euer Nachwuchs so benötigt - egal ob Klamotten, Spielzeug , Kinderwagen oder ähnliches. Und das Beste: Der Spielplatz kann in dem Zeitraum des Markts (9.30 bis 12.30 Uhr) ermäßigt genutzt werden - die Kids zahlen nur 4,50 Euro.