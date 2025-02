Endlich Sonntag in Leipzig! Hier könnt Ihr stöbern, entdecken oder Gassi gehen

Flohmarkt im Beyerhaus: Falls Ihr Euren Sonntag lieber im Zentrum-Süd verbringen wollt, könnte Euch der Flohmarkt im Beyerhaus in der Ernst-Schneller-Straße zusagen. Bei entspannten DJ-Beats könnt Ihr hier von 12 bis 20 Uhr die Stände durchstöbern und vielleicht den ein oder anderen Schatz finden. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Kiezflohmarkt Plagwitz im Westwerk: Am Sonntag lohnt sich dann ein Abstecher auf die Karl-Heine Straße. Im Westwerk findet zwischen 10 und 16 Uhr nämlich der beliebte Kiezflohmarkt statt, bei dem es neben Kleidung auch Bücher, Möbel und vieles mehr zu erfeilschen gibt.

Geführter Rundgang durch das Gohliser Schlösschen: Die imposanten Räume und historischen Einrichtungen, die sich hinter den alten Mauern des Gohliser Schlösschens verbergen, könnt Ihr am Sonntag bei einer Führung erkunden. Der Rundgang dauert etwa 45 Minuten und beginnt um 11 Uhr. Am besten solltet Ihr Euch schon vorab online anmelden.

Tag der offenen Tür in den Grassi Museen: Am Sonntag öffnen alle drei Grassi Museen ihre Türen für Besucher - und das komplett kostenlos! Zwischen 10 und 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Führungen, Quiz-Runden, Mitmachangeboten und Kreativ-Workshops. Auch einige Künstler und Künstlerinnen stehen für Gesprächsrunden bereit. So einen ausführlichen Einblick hinter die Kulissen gibt es nur selten.