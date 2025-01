Endlich Wochenende! Das alles könnt Ihr jetzt in Leipzig erleben

agra Nachtflohmarkt: Am Samstag öffnet der Nachtflohmarkt auf dem agra Messepark-Gelände wieder seine Türen. Zwischen 15 und 22 Uhr kann dann nach Lust und Laune in den Hallen und auf dem Freigelände gestöbert werden. Kinder unter 14 Jahren dürfen kostenlos rein, Erwachsene für 3 Euro.

Eisdisco im anona Icedome: An ein etwas jüngeres Publikum richtet sich die Eisdisco im Leipziger Icedome, die am Samstag um 20.30 Uhr startet und um Mitternacht endet. DJ Thamos heizt den Besuchern ein, die entweder mit geliehenen (5 Euro) oder mitgebrachten Schlittschuhen übers Eis gleiten. Der Eintritt zur Party kostet 12 Euro, Tickets gibt's unter anderem online.

Queer Nach(t) CNNWTZ: Am Samstag kann man - egal ob queer oder nicht - im Werk 2 zu den besten Pop-Klassikern, Dance-Hits und Charts-Beats abtanzen. Unter anderem werden die DJs Vegasmom und aerová auflegen. Die Party beginnt um 22 Uhr, Tickets sind online oder an der Abendkasse verfügbar.

Fabian Dudek: Wer auf ehrlichen und melodischen Jazz steht, sollte am Sonntagabend den Besuch in der naTo auf der Karli wagen: Dort wird Fabian Dudek (29) auf der Bühne stehen und sein neues Programm "Recent" zum Besten geben. Unterstützt wird der Saxofonist dabei von Ruth Goller am Bass und Kate Gentile am Schlagzeug.

Im Vorverkauf kosten die Tickets 15,40 Euro. Laut den Veranstaltern soll es aber auch eine Abendkasse geben. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.