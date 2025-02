Endlich Wochenende in Leipzig! Hier könnt Ihr stöbern, feiern oder Gassi gehen

Winter Market und Flashday im tat.artspace: Wer auf der Suche nach kreativer und ausgefallener Kunst und Selfmade-Produkten ist, sollte am Samstag unbedingt mal im tat.artspace in der Sassstraße vorbeischauen. Zwischen 12 und 18 Uhr könnt Ihr hier shoppen und schlemmen. Und: Die Tattoo Artists vor Ort stechen Euch spontane preisreduzierte Motive!

Eisdisco im Icedome: Spaß für alle Altersgruppen bietet die Eisdisco am Samstag im Inneren des Kohlrabizirkus im Leipziger Süden. Schlittschuhe bringt Ihr entweder selbst mit oder leiht sie Euch vor Ort für fünf Euro. Von 20.30 bis 0 Uhr heizt Euch dann DJ Marchbyrne mit 80er-, 90er- und 2000er-Hits ein. Tickets findet Ihr online oder an der Abendkasse.

Kauz Alm im Herr Kauzig: Im Herr Kauzig kann man sich am Samstag ab 22 Uhr schon mal in Sommer- und Malle-Stimmung bringen: Auf der Kauz Alm läuft eine bunte Mischung aus Party- und Après-Ski-Hits, sodass garantiert jeder Gast in Stimmung kommt. An der Abendkasse kosten die Tickets 7 Euro, online im Vorverkauf nur 5 Euro.

Throwback Dance im Absturz: Wart Ihr schon mal auf dem Gelände der legendären Leipziger Feinkost feiern? Am Samstag habt Ihr ab 23 Uhr die Chance darauf! Im Club Absturz legt DJ Thamos die tanzbarsten Partysongs aus den 80er-Jahren und 90er-Jahren auf, wobei auch die ein oder andere aktuelle Musik dabei sein wird. Der Eintritt kostet 10 Euro.