Fernab von Fußball: Das könnt Ihr am Samstag in Leipzig erleben

Leipzig - Auch wer von der EM und der Fanzone auf dem Leipziger Augustusplatz nichts hören möchte, kommt am Samstag auf seine Kosten. Wo Ihr einen größtenteils fußballfreien Tag in der Messestadt verbringen könnt, erfahrt Ihr in unseren Tipps.

Connewitz - Der Rote Stern Leipzig '99 e. V. wird 25 Jahre alt - das wird am Wochenende aufwendig zelebriert. Auch am Samstag gibt es dazu ein buntes Geburtstags-Programm , das mit einem Mitmach-Turnier startet; es folgen Workshops, Yoga, Kinderspiele und am Abend weitere Matches und Musik. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein!

Connewitz/Zentrum - Egal, ob die richtige Fußballmannschaft gewonnen hat oder nicht: Am Samstagabend kann gefeiert werden! Das Werk 2 lädt zur "Electric Move – Die große EBM/Electro Party", die Auftaktveranstaltung für eine neue Event-Reihe für Dark Electro, EBM, Synthiepop, Futurepop und allem, was elektronisch ist. Tickets bekommt Ihr ab 8 Euro >>> hier. Parallel bekommt Ihr bei der "All You Can Dance"-Party in der MB 80s Favors, Hip-Hop Candys, Pop Sugars, Alternative Greats, Indies und alles, was das tanzwütige Herz begehrt. Tickets könnt Ihr Euch vorab >>> hier sichern.