Führung, Flohmarkt oder Triathlon am See? Der Sonntag in Leipzig hat einige Highlights in petto

Leipzig - Am Sonntag gibt es in Leipzig wie gewohnt zahlreiche Möglichkeiten, den Juli mit Stil und Spaß ausklingen zu lassen.

Los geht der 1,5-stündige Rundgang um 14 Uhr auf dem Augustusplatz vor dem Paulinum. Die Tickets zur Teilnahme könnt Ihr am Treffpunkt für 9 Euro (ermäßigt: 7 Euro) erwerben.

Die etwas andere Tour führt durch Leipzigs Innenstadt entlang der einst renommiertesten Cafés der Stadt. Dabei wird bis ins 18. Jahrhundert zurückgeblickt, als wichtige Künstler, Schriftsteller oder Geschäftsleute in den beeindruckenden Häusern ein und aus gingen. Viele Gebäude wurden im Krieg zwar zerstört, doch Dokumente und Postkarten erinnern an die damalige Zeit.

Die Türen öffnen um 12 Uhr, um 16 Uhr ist dann Schluss. Der Eintritt für Shopping-Fans in den stadtbekannten Biergarten ist natürlich kostenlos.

Neben kühlen Getränken und leckerem Essen vom Grill gibt es im Biergarten des Felsenkellers am Sonntag ausnahmsweise auch Antiquitäten aller Art zu kaufen: Die Händler bieten neben Kleidung, Büchern und Möbeln auch selbst gemachte Kunst an.

Unter dem Motto "Auf den Spuren des Kräuterbonbons" wird den Tour-Teilnehmern ein besonderer Einblick in die Botanische Kräuterkunde gewährt. Wer mitkommen will, muss sich vorher online für 6 Euro (ermäßigt: 5 Euro) anmelden. Die Führung beginnt um 14 Uhr vor dem Eingang der Gewächshäuser.

Der Botanische Garten bietet bekanntermaßen Spaß und interessante Einblicke in die Natur für die ganze Familie. Ein besonderes Highlight stellt aber der integrierte Apothekergarten dar, in dem Dutzende Heil- und Genusskräuter aller Art wachsen.

Der Kulkwitzer See ist einer der schönsten Wasserkörper im Leipziger Neuseenland - und verwandelt sich am Sonntag zum Schauplatz des traditionsreichen Triathlons! Das absolute Highlight erwartet Sportler und Schaulustige ab 11 Uhr zum "Olympischen Triathlon". Um 15 Uhr werden dann die Sieger geehrt.

Egal ob Ihr Euch für eine Führung, den Flohmarkt oder aber einen Tag am See entscheidet - der Sonntag in Leipzig wird garantiert nicht langweilig!