Genug vom Weihnachts-Tamtam? Verbringt doch das letzte Wochenende des Jahres so

Connewitz - Ein letztes Mal in den ausrangierten Schätzen anderer herumstöbern - zumindest dieses Jahr - könnt Ihr am Wochenende auf dem Gelände des agra Messeparks. Denn der Antikmarkt steht wieder vor der Tür.

Zentrum - Eine Stunde Lachen ohne Pause verspricht Karli Comedy bei der wohl lustigsten Happy Hour Leipzigs. Von 18 bis 19 Uhr bringen vier Künstler ohne Pause so richtig Stimmung in die Bude.

Zentrum-Nord - Hier bekommt man richtig was geboten. Bei der Passion Dinnershow dreht sich einen ganzen Abend lang alles um Akrobatik, Musik, Comedy und natürlich (der Name verrät es): Essen. Während eures 4-Gänge-Menüs könnt Ihr Samstag ab 19 Uhr Künstler aus aller Welt bei ihren Nummern bestaunen.

Absturz - Holt die Neonklamotten und die zerrissene Jeans raus und schwingt Euch Samstagabend zusammen auf die Tanzfläche im Absturz. Bei der 90er-Party "We Like To Move It!" könnt Ihr die besten Jahre noch mal aufleben lassen. Für zehn Euro seid Ihr ab 23 Uhr dabei.

Club N39 - Oder wollt Ihr stattdessen mal den neu geöffneten Club N39 in den früheren Räumen des L1 etwas genauer unter die Lupe nehmen? Bei einer bunten Mischung an Musik könnt Ihr ebenfalls ab 23 Uhr für fünf Euro die Nacht zum Tag machen.

Nachtcafé - Den Eintritt komplett sparen könnt Ihr Euch bei der Glory Night im Nachtcafé. Hier bekommt Ihr ab 22 Uhr eine Mischung aus HipHop, RnB und Oldschool auf die Ohren.

Täubchenthal - Auf Euch treffen zwei Dinge zu? 1. Ihr seid über 40 und 2. Ihr habt keine Lust, erst bis kurz vor Mitternacht zu warten, bis die Party endlich losgeht? Dann ab ins Täubchenthal!