25.08.2024 06:20 639 Jede Menge los in Leipzig: So herrlich könnt Ihr den Sonntag verbringen

Am Sonntag ist in Leipzig wie immer jede Menge los und TAG24 hat wieder eine Auswahl an Tipps für Euch zusammengestellt.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Nach Schnäppchen stöbern, mit der ganzen Familie feiern oder sich herrlich gruseln? Am Sonntag ist in Leipzig wie immer jede Menge los und TAG24 hat wieder eine Auswahl an Tipps für Euch zusammengestellt. Auf Schatzsuche im Westen Plagwitz - Zwei wunderbare Aktivitäten miteinander verbinden könnt Ihr zwischen 12 und 17 Uhr beim Flohmarkt im Felsenkeller Biergarten an der Karl-Heine-Straße 32 - bei coolen Drinks und Leckereien vom Grill darf auch noch auf Schatzsuche gegangen werden. "Ob Vintage-Kleidung, Antiquitäten, Bücher oder handgemachte Kunst – hier ist für jeden was dabei", versprechen die Veranstalter. Im Biergarten des Felsenkellers findet am Sonntag ein Flohmarkt statt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Familienfeier mal anders Zentrum-Nord - Party für Eltern UND Kinder? Das gibt's beim Family Club - Sommer Open Air im TV-Club (Theresienstraße 2). Auf der Außenfläche wird zwischen 14 und 18 Uhr bunt gemixte Musik in kinderfreundlicher Lautstärke aufgelegt. Dazu darf sich auf leckere Snacks, Kinderschminken und viele weitere Angebote für Groß und Klein gefreut werden. Tickets könnt Ihr unter familyclub-party.de kaufen. Auf der TV-Club-Außenfläche kann am Sonntag die ganze Familie zusammen feiern. (Archivbild) © Silvio Bürger Zum Gruseln auf dem Friedhof Zentrum - Welche Geheimnisse, Schicksale und Geschichten verbirgt der Alte Johannisfriedhof? Das könnt Ihr bei der Friedhofstour "Leichen, Lepra, Luzifer" von 16 bis 17.30 Uhr erfahren - auf der mit 750 Jahren ältesten Begräbnisstätte der Stadt fanden laut Veranstaltern mehr als eine Viertelmillion Menschen ihre letzte Ruhestätte. "Es ist ein mystischer Rundgang, bei dem wir auf die Friedhofsruhe achten. Es wird niemand erschreckt. Aber dennoch werden euch die Grausamkeiten, die euch der Totenwächter erzählt, tief in die Knochen fahren", so die Verantwortlichen. Tickets gibt's unter gruseltour-leipzig.de. Der Alte Johannisfriedhof kann am Sonntag bei einer Gruseltour erkundet werden. (Archivbild) © dpa/Andreas Heimann Bücher schauen in der Innenstadt Zentrum - Schaufenster-Bummel gefällig? Ab Sonntag findet bis Ende Oktober eine Buchausstellung in der Innenstadt statt. Dabei werdet Ihr mit einer interaktiven Karte von Station zu Station geführt, in den Auslagen findet Ihr QR-Codes. Der Anlass dieser besonderen Ausstellung ist der 60. Geburtstag des Wagenbach Verlags. In Leipzig findet ab Sonntag eine besondere Buchausstellung in Schaufenstern der Innenstadt statt. © TAG24/Juliane Bonkowski Mehr zur Ausstellung und den Hintergründen lest Ihr im TAG24-Artikel "Rote Socken verstecken sich in Schaufenster: Das hat es damit auf sich". TAG24 wünscht Euch einen herrlichen Sonntag!



Titelfoto: Montage: dpa/Andreas Heimann; Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa; TAG24/Juliane Bonkowski; Silvio Bürger