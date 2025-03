Keine Lust auf Buchmesse-Trubel? Das ist sonst noch am Wochenende in Leipzig los

Das Wochenende steht ganz im Zeichen der diesjährigen Leipziger Buchmesse. Ihr habt darauf keine Lust? Dann hat TAG24 einige andere Tipps für Euch.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Das Wochenende steht ganz im Zeichen der diesjährigen Leipziger Buchmesse. Ihr habt darauf keine Lust? Dann hat TAG24 einige Tipps für Euch, was sonst noch in der Messestadt los ist.

Führung zum Mitraten

Connewitz - Eine Führung für die ganze Familie findet am Samstagvormittag im Panometer (Richard-Lehmann-Straße 114) statt. Bei der Familienführung - Wahr oder falsch? können große und kleine Besucher mitraten. Los geht's um 10.30 Uhr. Meldet Euch bis zehn Minuten vor Start an der Kasse - Kosten pro Person 4 Euro.

Im Panometer findet eine Führung zum Mitraten für die ganze Familie statt. © Panometer Leipzig

Flohmärkte

Anger-Crottendorf - Passend zur Buchmesse findet am Samstagnachmittag auf dem Kids Campus der Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe (Friedrich-Dittes-Straße 9) ein Bücherflohmarkt statt. Hier haben Kinder und Jugendliche von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, ihre gut erhaltenen Bücher zu verkaufen. Netter Sidekick für die Kids ist der Abenteuerspielplatz, Snack gibt's im RegenwaldBistro. Connewitz - Das ganze Wochenende schlendern und bummeln könnt Ihr auf dem Agra-Antikmarkt (Bornaische Straße 210). Ob Kunst, Vintage oder Antiquitäten - hier wird sicher jeder Flohmarkt-Liebhaber fündig. Fürs leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt. Sowohl Samstag als auch Sonntag hat der Markt von 8 bis 15 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Südvorstadt - Beim KawiKids-Flohmarkt (August-Bebel-Straße 9) bekommt Ihr am Sonntag alles für einen schmalen Taler, was Euer Nachwuchs so benötigt - egal ob Klamotten, Spielzeug , Kinderwagen oder ähnliches. Und das Beste: Der Spielplatz kann in dem Zeitraum des Markts (9.30 bis 12.30 Uhr) ermäßigt genutzt werden - die Kids zahlen nur 4,50 Euro.

Kinder können am Samstag ihre ausgelesenen Bücher verkaufen. (Symbolbild) © 123RF/gonewiththewind

Party, Party, Party

Zentrum - Ihr wart auf der zur Buchmesse gehörenden Manga-Comic-Con und habt noch nicht genug? Dann seid Ihr auf der Anime-Afterparty in der Moritzbastei (Kurt-Masur-Platz 1) am Samstagabend genau richtig. Hier könnt Ihr Euch mit Gleichgesinnten austauschen oder einfach nur nach Herzenslust feiern. Los geht es um 19 Uhr, Tickets für knapp 26 Euro bekommt Ihr bei Eventim Light. Plagwitz - Wer noch nicht genug von Party hat, schafft es vielleicht noch ins Täubchenthal (Wachsmuthstraße 1) in den Westen der Stadt. Bei Leipzig XXL finden ab 22 Uhr quasi fünf Partys in einer Nacht statt: In jeder Stunde ist ein anderes Jahrzehnt an der Reihe, beginnend bei den 70ern. Tickets gibt es online ab 11 Euro.

Feiern bis zum Morgengrauen könnt Ihr in der Moritzbastei und im Täubchenthal. (Symbolbild) © 123RF/nd3000

Konzert

Joris (35) gibt am Sonntagabend im Täubchenthal ein Konzert. © Christoph Soeder/dpa