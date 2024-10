Keine Lust mehr auf Markttage? Diese Events hat Leipzig heute sonst noch zu bieten

Trotz Herbstwetter gibt es auch an diesem Samstag wieder einiges in Leipzig zu erleben. TAG24 hat die Veranstaltungstipps für Euch.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Der Oktober samt Herbstwetter hat Leipzig völlig im Griff. Neben den Markttagen gibt es aber auch noch andere Events, die sich lohnen könnten. TAG24 hat die Veranstaltungstipps für Euch.

Flohmarkt-Schlenderei

Südvorstadt - Es wird wieder getrödelt auf der Feinkost (Karl-Liebknecht-Straße 36)! Andere erledigen ihren Wocheneinkauf am Samstag, doch viel schöner ist es doch, über den Flohmarkt zu schlendern und nach kleinen Schätzen Ausschau zu halten. Snacks und Getränke gibt es auch, los geht es um 10 Uhr.

Ob Möbel, Klamotten oder "Krimskrams" – auf dem Feinkost-Flohmarkt werdet Ihr sicher fündig. (Symbolbild) © 123RF/grigory_bruev

Saisoneröffnung im Eiszirkus

Zentrum-Südost - Am Samstagnachmittag ist große Saisoneröffnung im Leipziger Eiszirkus/Anona Icedome (An den Tierkliniken 38) – anschließend mit der ersten Eisdisco in diesem Herbst. Schnappt Euch Freunde und Schlittschuhe und dreht ein paar Runden auf der spiegelglatten Fläche. So kann man sich perfekt auf die kalte Jahreszeit einstimmen. Der öffentliche Lauf findet ab 14 Uhr statt, die Eisdisco ab 20.30 Uhr. Kinder bis 14 Jahre sind ab Eröffnungstag frei, alle anderen können ab sofort Karten im Onlineshop kaufen.

Ihr wollt ein paar Runden auf dem Eis drehen? Das ist ab Samstag wieder möglich. (Symbolbild) © 123RF/zsv3207

Leipziger Wiesn

Zentrum-Südost - "O'zapft is" schon seit Mittwoch: Das Leipziger Oktoberfest 2024 hat seine Pforten geöffnet und einige Schlagerstars werden in den kommenden vier Wochen die Bühne und das Festzelt auf der Alten Messe (Straße des 18. Oktober) zum Beben bringen. Am Samstag ab 17 Uhr wird die Oktoberfestband Bergluft für Stimmung sorgen, Karten für den Abend könnt Ihr online kaufen.

Prost! Vier Wochen lang könnt Ihr auf dem Leipziger Oktoberfest feiern. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Kinoabend mit Blockbuster

Zentrum - Oktoberfest ist nicht jedermanns Ding, manch einen zieht es vielleicht eher ins Kino. Gerade ist beispielsweise der neue Film "Joker: Folie à Deux" angelaufen, auf den Fans sehnlichst gewartet haben. In der Fortsetzung des oscarprämierten ersten Teils spielt natürlich wieder Joaquin Phoenix (49) die Hauptrolle des Jokers. Außerdem ist Lady Gaga (38) als Harley Quinn an seiner Seite zu sehen. Allein im CineStar (Petersbogen) läuft der Streifen auf Deutsch am Samstag zu sechs verschiedenen Uhrzeit, in der Originalfassung zusätzlich einmal. Im Passage Kino (Hainstraße 19) wird er zweimal gezeigt. Tickets gibt es jeweils online oder vor Ort.

Seit Donnerstag läuft "Joker: Folie à Deux" in den deutschen Kinos. © Bildmontage: Ian West/PA Wire/dpa, 123RF/pokpak

Party Hard (bis Mitternacht)

Die Nacht durchtanzen? Muss nicht sein, im Barfusz geht die Early Disco nur bis 0 Uhr. (Symbolbild) © 123RF/lermont51