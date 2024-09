Kinder-Festival, Punkrock und Outdoor-Comedy: Das geht am Sonntag in Leipzig

Nachdem Ihr Euer Kreuz auf dem Wahlzettel gemacht habt, gibt es einiges in Leipzig zu tun und zu erledigen.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Am Sonntag sollte für alle Leipziger der Gang zur Wahlurne auf dem Programm stehen. Wer damit fertig ist oder den demokratischen Akt bereits via Briefwahl erledigt hat, hat einen freien Tag voller Möglichkeiten vor sich. Welche das sind, erfahrt Ihr in unseren Tipps.

Flohmärkte

Connewitz/Plagwitz - Der obligatorische Gang zum Sonntags-Flohmarkt bleibt nicht aus. Auf der Shopping-Liste stehen unter anderem der Secondhand Markt im Conne Island, auf dem Ihr Euch zwischen 13 und 18 Uhr durch Vintage-Schätze, fetzige Outfits, Bücher und mehr shoppen könnt. Dazu bietet das Conne Island Köstliches vom Grill und Kühles vom Fass. Ähnlich erfolgreich auf der Schnäppchen-Suche seid Ihr sicherlich auf dem Kiezflohmarkt am Westwerk in Plagwitz. Von 10 bis 16 Uhr zeigen Euch hier auch zahlreiche Secondhand-Liebhaber ihre Ware. Der Eintritt ist jeweils frei.

Leipziger Kinderfestival

Zentrum - Auch Leipzigs Jüngste sollen an diesem Wochenende nicht zu kurz kommen. Viel Zeit zum Spielen, Toben und Ausprobieren haben die Kids auf dem Leipziger Kinderfestival auf dem Augustusplatz. Dort entsteht ein riesiger Spielplatz mit allerlei Aktionen zum Ausprobieren - auch für die ein oder andere Leckerei ist gesorgt. Der Eintritt ist kostenlos - Spiel & Sport frei!

Spiel und Spaß für die Kleinen gibt es am Sonntag auf dem Augustusplatz. (Symbolbild) © 123RF/yacobchuk

Plagwitz Outdoor Comedy

Plagwitz - Hier müsst Ihr nicht ins stille Kämmerchen zum Lachen gehen: Am Sonntagabend um 18.30 Uhr findet die "Plagwitz Comedy" erstmals outdoor im Biergarten des Naumanns am Felsenkeller statt. Mit einem kühlen Getränk von der Bar in der Hand könnt Ihr den Witzen, Anekdoten und skurrilen Geschichten der auftretenden Komiker lauschen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind nach der Show gern gesehen. Außerdem steht Euch das Menü des Felsenkeller Biergartens zur Verfügung.

Die Comedy-Show findet am Sonntag im Biergarten des Naumanns am Felsenkeller statt. (Symbolbild) © 123rf/valmedia1

Adam Angst und Sommerkonzert im Botanischen Garten

Connewitz/Zentrum-Ost - Am Sonntagabend verwandeln die Punkrocker von Adam Angst die Arena am Panometer in einen Hexenkessel. Mit im Gepäck hat die mittlerweile zehnjährige Band ihr neues Album "TWIST", welches gesellschaftskritische Texte mit Punkrock und Klavierklängen kombiniert. Tickets bekommt Ihr ab 34 Euro >>>hier, los geht es um 19.30 Uhr.

Wer es etwas ruhiger und vor allem auch für das Auge besonders ansprechend mag, ist beim Sommerkonzert im Botanischen Garten richtig. Dort tritt um 15 Uhr der Swing & Roll-Künstler Anthony Ulbrich auf. Der Eintritt ist kostenlos, über eine Spende freut sich der Künstler. Bei schlechtem Wetter weicht das Konzert ins Gewächshaus aus.

Die Punkband Adam Angst tritt am Sonntag in der Arena am Panometer auf. © PR/Esteban Sierra