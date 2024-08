Livemusik, Party oder Geschichts-Stunde: Das hält der erste Samstag im August in Leipzig bereit

Der erste Samstag im August hält für unternehmungslustige Leipzigerinnen und Leipziger einige Highlights bereit. Hier eine kleine Auswahl:

Von Annika Rank

Leipzig - Der erste Samstag im August hält für unternehmungslustige Leipzigerinnen und Leipziger einige Highlights bereit. Hier eine kleine Auswahl:

Leipziger Markt Musik

Bereits seit 2018 lädt die Leipziger Markt Musik an den ersten zehn Tagen im August alle Musikliebhaber auf den Marktplatz ein. So auch am Samstag, wenn um 17 Uhr erst die Nachwuchsband "The Brake Point" und später um 20 Uhr die MSL Bigband auf der Bühne stehen. Während die Newcomer mit Alternative überzeugen, glänzt die Big Band mit Jazz, Funk und Pop. Der Eintritt zu den Konzerten ist wie immer kostenlos. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.

Der Marktplatz verwandelt sich in eine Open-Air-Bühne. (Archivbild) © Eric Kemnitz

Partys

Moritzbastei - Unter dem Motto "Songs für Liam" steigt in der Moritzbastei mal wieder die stadtbekannte Party für waschechte Indie-Liebhaber. Von Klassikern wie Oasis, Arctic Monkeys oder The Strokes über Kate Nash bis hin zu Casper und Kraftklub ist alles mit dabei, was das Herz begehrt. Tickets bekommt Ihr an der Abendkasse ab 8 Euro. Los geht's um 23 Uhr. Elsterartig - Hier steht wie jeden Samstag der ElsterTanz an. Bereits ab 20 Uhr könnt Ihr Euch an der Bar und am Grill stärken, ab 22.30 Uhr kann dann im Innenbereich getanzt werden. In der TanzDiele kann man zu Pop, Indie und Chart-Hits feiern, während im ElsterKlub vor allem House und Techno gespielt wird. Werk 2 - In Connewitz findet die Party "Queer Nach(t) Connewitz" statt. Die DJs "Aurora Polaris" und "dj twerking class" versprechen hier vor allem Pop-Hits aus allen Jahrzehnten, wobei die Veranstalter nach eigener Aussage "Queerness im Kiez" feiern wollen. Ab 22 Uhr öffnen die Türen der Halle D.

Im Werk2 wird am Samstag ausgelassen gefeiert. © EHL Media

Führung durch die Moritzbastei

Wer die geschichtsträchtige Moritzbastei mal von innen kennenlernen will, sollte sich am Samstag entweder um 11 oder um 14 Uhr vor dem Infobüro einfinden, um an einer der Führungen durch die Location teilzunehmen. Dabei geht es nicht nur um die Geschichte der Bastei im 16. Jahrhundert, sondern auch in der Neuzeit. Für Normalzahler kosten die Tickets für die Tour 6 Euro, für Kinder/Studierende 5 Euro.

Die Moritzbastei hat eine lange Historie. © Emily Mittmann

Tango for Musicians in Europe

In der Schaubühne auf der Karl-Heine-Straße findet das fulminante Abschlusskonzert des internationalen Meisterkurses "Tango for Musicians" statt. Hier beweisen bis zu 80 Musikerinnen und Musiker ihr Können im modernen Tango, wobei vor allem zeitgenössische Kompositionen aus der Post-Piazzolla-Ära im Fokus stehen.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Kombitickets für die Performance sowie die anschließende Party kosten 26 Euro. Wer ausschließlich den Tangoball besuchen will, muss 22 Euro auf den Tisch legen.

Auf der Karl-Heine-Straße kann am Samstag Tango hautnah erlebt werden. © 123Rf/olegdudko