Museum, Live-Musik oder Schlager-Fun: Das geht am Sonntag in Leipzig!

Leipzig - Der Juli neigt sich langsam dem Ende zu - doch das heißt natürlich nicht, dass der Sommer-Spaß vorbei ist. Hier findet Ihr Event-Highlights, die am heutigen Sonntag in Leipzig zu erleben sind.

Immer am dritten Sonntag im Monat zwischen 10 und 17 Uhr öffnet das Leipziger Straßenbahnmuseum seine Türen. Aufgrund des diesjährigen Themenschwerpunktes "111 Jahre Stadtbus in Leipzig" wird vor allem die spannende Geschichte von Kraftomnibus und Obus in den Fokus gerückt.

Als besonderes Highlight werden der letzte deutsche Ikarus 180, ein Ikarus 66 aus Chemnitz sowie ein H68 mit Anhänger, als rollende Gäste vor Ort sein. Darin werden auch Rundfahrten angeboten. Zudem wird eine Sonderlinie 21 zwischen der Leipziger Innenstadt und dem Museum in der Apelstraße verkehren.