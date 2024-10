20.10.2024 06:40 Noch nichts vor? Das könnt Ihr am Sonntag in Leipzig unternehmen!

In Leipzig ist am Sonntag wie immer was los. Damit Ihr nichts verpasst, hat TAG24 wieder eine Auswahl an Tipps für Euch zusammengestellt.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Hurra, hurra, ein neuer Sonntag ist da! Ob erkunden, stöbern oder lachen - in Leipzig ist wie immer was los. Damit Ihr nichts verpasst, hat TAG24 wieder eine Auswahl an Tipps für Euch zusammengestellt. Auf Erkundungstour Zentrum - Jeder Leipziger kennt es von außen, doch wie sieht es mit dem Inneren aus? Von 11 bis 13 Uhr lädt Leipzig-Details-Stadtführungen zur Tour durch das Neue Rathaus mit Turmbesteigung und Kasematten der Pleißenburg. Welche Geschichten verbirgt das 1905 eröffnete Gebäude und warum hat jede Türklinke eine Schnecke? Treffpunkt ist am Ratskeller auf dem Burgplatz. Tickets gibt's für 12 Euro (10 Euro ermäßigt) unter leipzigdetails.de oder beim Guide. Am Sonntag könnt Ihr Euch durch das Neue Rathaus führen lassen. © Peter Endig/dpa Auf Schatzsuche Dölitz-Dösen - Mode-Liebhaber und Secondhand-Fans aufgepasst! Beim Ladyfashion-Flohmarkt im agra Messepark Leipzig könnt Ihr zwischen 12 und 17 Uhr auf Schatzsuche gehen. "Hier werden Markenartikel und Designer-Teile, Schuhe, Handtaschen, Schmuck, Vintage-Mode, Accessoires und Kosmetik angeboten – für Frauen jeden Alters und Geschmacks", heißt es von den Veranstaltern. Eintrittskarten gibt's ab 5 Euro bei eventim-light.com. Auf dem Ladyfashion-Flohmarkt darf geshoppt werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Auf der dunklen Seite Connewitz - Gestöbert werden darf auch von 13 bis 19 beim Dark Markt im Werk 2 an der Kochstraße 132. Bei freiem Eintritt erwarten Euch auf dem gotischen Trödelmarkt neue und gebrauchte (dunkle) Schätze, wie Klamotten, Bücher und Musik. Im Werk 2 findet Ihr dunkle Schätze beim Dark Markt. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Auf der lustigen Seite Altlindenau - Lachen erwünscht: Beim Phat Cat Comedy Open Mic stehen ab 18 Uhr Comedians im Herr KAUZIG an der Jahnallee 52 auf der Bühne und probieren neue Witze vor Publikum aus. Bei freiem Eintritt auf Spendenbasis könnt Ihr dabei sein, wenn Jokes und Gags getestet werden. Das kann nur lustig werden: das Phat Cat Comedy Open Mic. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa TAG24 wünscht Euch einen schönen Oktober-Sonntag voll mit neuen Einblicken, (stylishen und dunklen) Schätzen sowie herzlichen Lachern!

Titelfoto: Montage: Peter Endig/dpa; Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa; Britta Pedersen/dpa; Monika Skolimowska/dpa