Ob Jazz, Pop oder Comedy: Am Samstag gibt es in Leipzig viel zu erleben

Leipzig - Der Oktober neigt sich dem Ende zu, die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer. Doch in Leipzig gibt es am heutigen Samstag trotzdem jede Menge zu erleben.

Im Zeitraum zwischen 12 und 18 Uhr findet in dem Einkaufszentrum zudem ein "2 vs. 2"-eFootball-Turnier auf der PS5 statt, an dem mehrere Teams vor einem Live-Publikum gegeneinander antreten.

Unter dem Motto "Tell me ...!" finden in diesem Jahr die Leipziger Jazztage zum 48. Mal statt. Bei insgesamt 33 Konzerten mit über 100 Musikern wird hierbei zur Kommunikation und gegenseitigem Verständnis aufgerufen, wobei in winzigen Clubs über Säle bis hin zu Kirchen performt wird.

Am Samstag startet das Programm um 14 Uhr mit der Vorführung der Doku "A Sound Of My Own" in den Passage Kinos, danach folgen sowohl in der naTo als auch im Schauspiel Konzerte verschiedener Ensembles. Als Tagesabschluss um Mitternacht tritt dann noch der Act Dust Bunny auf.