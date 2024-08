Open Air, Pop Fest und Sommerkino: Das sind Eure Samstagstipps für Leipzig

Ein Open Air, ein Besuch auf dem Flohmarkt oder die Nacht durchtanzen: Am Samstag habt Ihr in Leipzig wieder zahlreiche Möglichkeiten.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Der August dauert nicht mehr lange an und der Hochsommer sollte bis zum Möglichsten genossen werden. Dazu habt Ihr am Samstag auf jeden Fall noch die Gelegenheit - wo und wie, das erfahrt Ihr in unseren Veranstaltungstipps für Leipzig.

Flohmärkte

Waldstraßenviertel/Reudnitz/Lößnig - Zum Start des Wochenendes habt Ihr wieder die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Flohmärkten im Stadtgebiet. Erstmals findet der Liviaplatz-Flohmarkt des Bürgervereins im Waldstraßenviertel von 10 bis 15 Uhr statt. Neben den Ständen wird es für Euch auch ein Angebot für Kaffee und Kuchen geben. Zeitgleich könnt Ihr auf dem Kinderflohmarkt "Trödeln bei Lene" im Lene-Voigt-Park cooles Spielzeug und Klamotten für Eure Kleinsten shoppen. Wer danach noch nichts gefunden hat, kann noch einmal beim Leipziger agra-Antikmarkt vorbeischauen. Hier werdet Ihr zwischen 8 und 15 Uhr sicher einige schöne, antike und erinnerungsreiche Flohmarktfunden machen.

Am Samstag könnt Ihr Euch gleich auf drei Flohmärkten vergnügen. © 123RF/thomasstockhausen

Open Air

Zentrum-Südost - Im Friedenspark könnt Ihr am Samstag auf dem "Space Mayonnaise"-Open-Air zwischen 14 und 22 Uhr zu den Tracks von verschiedenen Drum & Bass-DJs die Hacken in den Boden stampfen. Die Feierei ist kostenlos für Euch, für Speisen und Getränke vor Ort ist gesorgt!

Auf einem Open Air im Friedenspark könnt Ihr am Samstag ausgelassen tanzen. © 123RF/dmitrimaruta

Pop Fest

Zentrum - Auch am zweiten Tag des Leipziger Pop Fest gibt es rund um die Moritzbastei noch einiges zu sehen und zu erleben. Ab 11.30 Uhr beginnt das Programm mit diversen Panels, in denen die Fragen der aktuellen Musik- und Clubkultur behandelt werden. Am Abend erwarten Euch auf zwei Bühnen verschiedene Liveacts und im Anschluss gibt es eine Aftershowparty mit DJ-Sets. Tickets ab 15 Euro und das gesamte Programm findet Ihr unter moritzbastei.de.

Sommerkino

Südvorstadt - Das Sommerkino im Scheibenholz ist nach wie vor im vollen Gange. Am Samstag könnt Ihr Euch dort ab 20.30 Uhr den Blockbuster "Planet der Affen: New Kingdom" angucken. Darin geht es um eine düstere Dystopie, in der Affen die dominierende Spezies der Welt sind und Menschen nur noch ein Schattendasein führen. Während ein neuer, tyrannischer Affenanführer sein Imperium aufbaut, begibt sich ein junger Affe auf eine erschütternde Reise, die die Zukunft des Zusammenlebens zwischen Affen und Menschen verändern könnte. Tickets bekommt Ihr ab 14 Euro auf der Website der Filmnächte.

Noch bis Ende August könnt Ihr Euch Eure Lieblingsfilme im Sommerkino im Scheibenholz angucken. © 123rf/estradaanton

Party

In der Nacht zum Sonntag kann beispielsweise im Naumanns und im Darkflower abgefeiert werden. © 123RF/ deagreez