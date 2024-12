So weihnachtlich wird das vierte Advents-Wochenende in Leipzig

TAG24 hat eine Auswahl an besonders weihnachtlichen Tipps am vierten Adventswochenende für Euch zusammengestellt.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Auf der Zielgeraden Richtung Heiligabend: Bei so einem Programm kann man in Leipzig am vierten Adventswochenende eigentlich nur in die passende Feiertagsstimmung kommen! TAG24 hat eine Auswahl an besonders weihnachtlichen Tipps für Euch zusammengestellt.

Bergparade

Ein traditionelles Highlight auf dem großen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ist die Erzgebirgische Bergparade. Der Umzug startet am Samstag um 16 Uhr an der Richard-Wagner-Straße/Ecke Nikolaistraße und zieht bis 17 Uhr zum Richard-Wagner-Platz, wie die Stadt mitteilte. "Den emotionalen Abschluss bildet zum Ausmarsch der gemeinsame Bergmannsgruß 'Glück Auf, der Steiger kommt' unter vieltausendfacher gesanglicher Beteiligung der Besucher", hieß es.

Am Samstag zieht die 11. Große Erzgebirgische Bergparade durch die Leipziger Innenstadt. © Sebastian Willnow/dpa

Lange Nacht der Weihnachtsgeschichten

Für Kinder zwischen 8 und 13 Jahren wird bei der langen Nacht der Weihnachtsgeschichten im WERK 2 an der Kochstraße 132 am Samstag ab 17 Uhr eine wunderbare Mischung angeboten. So werden Geschichten und Gedichte gelesen, es kann gebastelt und gemalt werden und es gibt sogar die ein oder andere Leckerei. "Eure Eltern können sich einen entspannten Abend machen und um 22 Uhr im Medialab wieder abholen", so die Veranstalter. Tickets bekommt Ihr ab 6,60 Euro.

Im WERK 2 findet am Samstag die lange Nacht der Weihnachtsgeschichten statt. © Emily Mittmann

Eisdisco

Auf die Kufen, fertig los! Mit Schlittschuhen eine heiße Sohle aufs "Parkett" legen dürft Ihr am Samstag ab 20.30 bei der Eisdisco im Eiszirkus Leipzig (An den Tierkliniken 38). Tickets gibt's für 12 Euro, Schlittschuhe können für 5 Euro ausgeliehen werden. Unter 16-Jährige müssen einen Erziehungsberechtigten mitbringen.

Bei der Eisdisco im anona ICEDOME kann ein Tanz auf der Kufe gewagt werden. © Picture Point

Weihnachtsmarkt auf der Feinkost

Klein, aber fein ist der beliebte Weihnachtsmarkt auf der Feinkost an der Karl-Liebknecht-Straße 36 - hier gibt's am Samstag von 11 bis 20 und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr allerhand kleine Schätze (Gute Chance für letzte Geschenke!) und Leckereien: "Churros, afrikanisches Essen aus Gambia, Bratwurst, Glühwein oder heißen Saft", kündigten die Verantwortlichen an. Der Eintritt ist frei.

Beim beliebten Weihnachtsmarkt auf der Feinkost kann am Wochenende auf Schatzsuche gegangen werden. © privat

Kauziger Wintermarkt

Der kauzige Wintermarkt im Herr Kauzig an der Jahnallee 52 lädt am Samstag und Sonntag ab 15 Uhr zu Glühwein, Gegrilltem und Süßspeisen ein.

Am Wochenende lädt der kauzige Wintermarkt im Herr Kauzig zum weihnachtlichen Beisammensein ein. © Emily Mittmann